【中美貿易談判】特朗普貿易戰讓步　美媒直呼中國強硬派勝利

「談妥」第一階段協議後，中美相互喊停原定於12月15日上路的關税。中美初步貿易協議意味着什麼？美國《紐約時報》12月16日刊文認為，美國總統特朗普（Donald Trump）在貿易戰上的首次退卻，把勝利送給中國的強硬派。

《紐約時報》認為，協議達成似乎證實許多中國官員看法：如果市場下跌，或者農業州支持者遭受太多損失的話，特朗普會放棄貿易戰。也讓中國在2020年或者更遠的時間拒絕任何進一步讓步的可能性變大。圖為6月29日，特朗普（左）與習近平在日本大阪G20峰會會晤後，雙方同意繼續重啟貿易談判。（Reuters）

成敗取決於北京

在12月15日談及中美第一階段協議時，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）證實，雖然協議文本還需要進行翻譯和修訂，但已「全部談妥」。

萊特希澤透露的協議部分內容顯示，2020年美國對中國的出口將增加1倍，若該協議執行順利，則將在第2年增加近3倍。中國還承諾在未來兩年內至少會購買2,000億美元美國商品，其中農產品的總價每年將增加到400億美元至500億美元。

德國之聲稱，這個協議既沒有像北京希望的撤銷舊關税，美國農產品購買實際總量也只是單方放話。這一劑「止痛針」會有多少效果仍然存疑，因為至今文本和相關細節都沒有公布。中國專家甘迺迪（Scott Kennedy）稱，貿易戰的代價「相當可觀，且影響深遠」。

按照萊特希澤說法，兩國官員仍在確定正式簽署協議的日期，而協議成功與否取決於北京官員。「到最後，整個協議是否有效取決中方而不是美方官員的決定。如果是強硬派做決定，會是一個結果；如果是改革派做決定，也是我們希望的，又是另一個結果。」

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中國強硬派的勝利

對於中美「談妥」第一階段協議，《紐約時報》12月16日刊文批評特朗普讓步，警告這可能會導致一場更持久、更棘手的貿易戰，以及中國對經濟改革的強硬抵制。

特朗普在概述中美兩國達成的初步貿易協議包括，推遲1,600億美元中國製造的商品加徵新關税，首次同意大範圍降低對中國商品已徵收的關税，把對服裝等每年價值超過1,000億美元的商品徵收的關税減半。這對2018年曾把自己描述為「關税人」、信奉貿易保護主義的總統來說，是一個驚人的180度大轉彎。

白宮把這個協議稱為一場勝利，表示中國將大量購買美國農產品，但美國在長達19個月的激烈紛爭中所遭受的經濟損失彌補起來並不容易。

更為重要的是，中國國家主席習近平和他的強硬派支持者可能會認為，這個協議表明他們2019年春季以來所採取的強硬立場是正確的。當時，中國温和派人士與美國達成的協議告吹。從那時起，中國一直要求即使是達成部分的協議，也要包括取消關税。美國官員對這個要求先是反對，後在內部進行了辯論，最後終於答應了。

7月3日在上海舉行的談判中，中國商務部部長鐘山加入。鐘山作為一位強硬談判代表的名聲遠揚，被一些美方人員視為比中國副總理劉鶴更像一個強硬派。圖為9月29日，鐘山參加記者會回答有關中美貿易談判問題。（新華社）

從本質上講，貿易戰打了一年半後，中國似乎找到了一個制勝的策略：保持強硬，讓特朗普政府與自己談判。這種政策變化最終可能會鼓勵北京進一步拖延談判，以達成對中國儘可能有利的協議。更廣泛地說，初步協議的達成可能會讓已經被削弱的中國温和派進一步邊緣化。

「從長遠來看，美國將不得不解決中國政策造成的產業失衡所帶來的實際影響，而不僅僅是政治影響，」為中國和美國企業提供諮詢的阿倫特—福克斯律師事務所（Arent Fox）國際貿易律師麥克尼爾（Malcolm McNeil）說。