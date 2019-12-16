烏克蘭反壟斷部門批准中國收購軍企

雖然美國方面曾多次阻撓，但中企收購烏克蘭航空發動機巨頭馬達西奇公司最終成功。俄羅斯媒體12月15日披露，烏克蘭反壟斷部門批准馬達西奇公司的收購計劃。

「中國公司終於取得了對飛機發動機最重要的製造工廠之一的控制。」俄羅斯衛星通訊社15日稱，馬達西奇公司（Motor Sich）的收購案獲得了烏克蘭反壟斷部門的批准，這家世界最重要的飛機發動機生產工廠之一的廠家最終由中國公司北京天驕航空產業投資有限公司（Beijing Skyrizon Aviation）和信威集團（Xinwei Group）取得控制權。

馬達西奇公司總裁博古斯拉耶夫（Vyacheslav A. Boguslayev）在接受烏克蘭國家通訊社採訪時稱，公司別無選擇，否則工廠將不得不關閉。「我可能要關閉工廠，要縮減工人的數量。我面臨着這樣的問題。我們決定尋找投資者。我們被提示誰會是投資者，我們去了中國並與之溝通。」

按照博古斯拉耶夫說法，除了購買股份之外，中國企業還承諾在兩年內對該工廠投資2.5億美元。此外，在馬達西奇工廠的股份出售之後，一些專利仍將歸烏克蘭所有，特別是伊夫琴科進步設計局研發的發動機技術。

另據烏克蘭國家通訊社稱，中國企業已經取得超過50%的馬達西奇股份，但仍有25%以上的股份，由烏克蘭國防工業集團（UkrOboronProm）控制。