【中美貿易協議】北京被指勝利　萊特希澤不滿中國強硬派

中美12月13日均宣布兩國就第一階段協議達成一致，並且很快將簽字。對於這份協議，有人說是中國強硬派的勝利。美國貿易代表萊特希澤對中國的強硬派也似有不滿。

中國強硬派的勝利 萊特希澤表態

《紐約時報》12月16日發表題為《中國強硬派的勝利：中美初步貿易協議意味着什麼》的文章稱，美國總統特朗普（Donald Trump）在貿易戰上的首次退卻，把勝利送給了中國的強硬派。這可能會導致一場更持久、更棘手的貿易戰，以及中國對經濟改革的強硬抵制。

文章指出，中國最高領導人習近平和他的強硬派支持者可能會認為，這個協議表明他們今年春季以來所採取的強硬立場是正確的，當時，中國温和派人士此前與美國達成的協議告吹。從那時起，中國一直要求即使是達成部分的協議，也要包括取消關税。美國官員對這個要求先是反對，後在內部進行了辯論，最後終於答應了。從本質上講，貿易戰打了一年半後，中國似乎找到了一個制勝的策略：保持強硬，讓特朗普政府自己與自己談判。

「那些敦促習近平固執己見、不做出太多讓步的民族主義者取得了成功，」牛津大學中國中心研究員馬格努斯（George Magnus）說。「我不把這看作是市場自由主義者的勝利。」

文章指出，12月13日的聲明讓中國在明年或者更遠的時間拒絕任何進一步讓步的可能性變大了。這似乎證實許多中國官員的看法：如果市場下跌，或者特朗普在農業州的支持者遭受太多損失的話，他會放棄貿易戰威脅。

文章稱，更廣泛地說，初步協議的達成可能會讓已經被削弱的中國温和派進一步邊緣化，他們希望北京放鬆對國內經濟的控制。這項協議的總體框架可能會讓中共的強硬派感到滿意，他們堅持要求北京不會作出限制中國產業政策的妥協，這些產業政策的目的是把中國變成美國在高科技上的競爭對手。

德國之聲也報道稱，兩國政府官員高調宣揚階段協議達成的同時，經濟界普遍表示，此次協議的主要贏家不是美國。這是因為，根據協議，美國將取消尚未開徵的關税，而已經開始加徵的懲罰關税也會立刻撤回。

報道稱，美國國際戰略研究中心（CSIS）中國商業與政治經濟項目高級研究員甘思德（Scott Kennedy）認為，除了能夠避免衝突進一步升級，「沒什麼值得慶賀的」，「（對美方）有着深遠的實質性代價，而獲益卻短暫而有限。」

甘思德指出，根據階段協議，中方只需要做出有限的讓步，同時卻能繼續維持其側重政府幹預的重商主義經濟策略以及歧視性的產業政策，「為此付出代價的則是中國的貿易伙伴以及全球經濟。」

美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）則說，美方同意部分移除對華加徵關税意味着「失去了大部分槓桿，同時也除去了與中國貿易爭端中最有意義的議題」。

針對中美第一階段協議，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）12月15日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時說，首階段貿易協議除翻譯工作外，已「完全完成」，並指協議將令美國對中國的出口在未來兩年增加近一倍；而中美正式簽署協議的時間和地點仍未決定。

萊特希澤也說，協議能否成功，將取決於中國官員的決定，而不是美國。他表示：「若中國的強硬派做決定，我們會得出一個結果；若是改革派做決定，這是我們所希望的，那麼我們會得到另一個結果。」萊特希澤表示，協議不會解決中美之間的所有問題。

萊特希澤的表態似乎表明，他更加希望中國的改革派能夠發揮更加重要的作用，而不是強硬派。

白宮稱是歷史性的勝利

中國在12月13日晚上23時罕見地召開記者會，宣布中美談判的進展。中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在記者會上宣布，中美兩國已就第一階段經貿協議文本達成一致。

與此同時，美國總統特朗普12月13日也在Twitter上說，中美達成了一份重大的第一階段協議。中國同意了很多結構性點改革，大量購買美國農產品、能源以及製成品，以及很多其他點東西。特朗普還說，這是一份不可思議的協議。

白宮也在Twitter上說，這份協議是特朗普的有一個歷史性勝利。美國貿易代表辦公室當天也發表聲明說，美國和中國就第一階段貿易協議達成了一份具有歷史意義和可執行的協議。

美議員批特朗普全面投降

但是，對於特朗普宣布的中美協議，美國國內有人感到不滿意。美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）13日在Twitter上說，特朗普因為中國購買一些大豆的臨時且不可靠的承諾出賣了自己的原則。這再一次證明，不能指望特朗普總統為美國工人和企業做正確的事情。

美國參議員墨菲（Chris Murphy）在Twitter上說，正如預測的那樣，協議似乎是一場全面投降。貿易戰讓美國失去了30萬個工作崗位，作為交換，在這個「協議」中，中國對結構性改革的承諾幾乎為零。 他還說，協議是一場災難。

美國會重量級議員魯比奧（Marco Rubio）12日也在Twitter上說，白宮應該考慮這樣一種風險，即與中國達成短期協議可能導致美國失去在最重要問題上與中方達成更廣泛協議所需的關税籌碼，這些問題包括中國政府對國內企業的補貼、強制技術轉讓以及阻止美國企業進入關鍵行業。