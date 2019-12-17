莫迪跌倒影片Twitter廣傳　印度網民稱國家經濟像他一樣

印度總理莫迪（Narendra Modi）12月14日在印度北部坎普爾市恒河（Ganga）山路附近，出席首次舉行「國家恒河委員會」（National Ganga Council）的活動，很小心地走上了逾十級台階後，不慎被高矮不一的最後一級台階絆倒。

莫迪攀爬台階進而摔倒的過程有如日本任天堂（Nintendo）的經典遊戲「超級瑪麗」（Super Mario）闖關，摔落到地面上的姿勢有如臥佛。但這沒有帶來多少同情。

「莫迪摔倒」（ModiFalls）成為Twitter熱搜標籤。印度民眾紛紛將這一跤比作印度經濟，網友賽義德（Dil Sayed）說：「印度經濟就像莫迪一樣摔倒。」還有人說：「剛才，莫迪向我們展示了這個國家的經濟狀況」。「莫迪生動表明了他在經濟上的作為。」

網友桑尼（Abhi Sonne）反問：「莫迪政府率領的事情，每一件都跌倒了，為什麼不能是莫迪？」

此前11月29日，印度中央統計局公布數據顯示，印度2019年第三季度經濟增速從上個季度的5%降至4.5%，已連續7個季度下滑，為6年多來最低水平。

為平息輿論質疑聲音，印度財長12月1日緊急宣布經濟刺激計劃，將在未來五年投入超萬億美元推進國內基礎設施建設。