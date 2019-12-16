【中美貿易談判】為何說第一階段協議贏家是北京

中美「談妥」第一階段協議後， 很多專家站在美國立場認為，剛剛簽署的第一階段中美貿易協議的贏家是中國，而非美國。

滿足美國部分訴求

「貿易協議未突破中國底線」，英國廣播公司（BBC）12月16日刊文指出，一方面，美國答應取消擬加徵的關税，減半部分已加徵的關税，而從目前公開的資訊來看，中國並未承諾減免對美實施報復加徵的關税。另一方面，中國在補貼和強制執行措施等問題上沒有退讓。

+ 8 + 7 + 6

美國製造業聯盟主席斯保羅（Scott Paul）認為，減免關税意味着美國放棄很多籌碼，同時迴避最有意義的貿易問題。

國際戰略研究中心甘思德（Scott Kennedy）稱，僅僅作出有限的妥協，中國就可以繼續保持其重商主義經濟體系，繼續實施其歧視性的產業政策，承受代價的則是中國的貿易伙伴和全球經濟。

在美國總統特朗普（Donald Trump）的語境中，勝利者無疑是美國。「他們（中國）同意進行結構性改變，並大量購買農產品、能源和製成品。」美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也在強調中國採購美國農產品的規模驚人。儘管中國確認將擴大對美採購，但沒有直接確認萊特希澤所說的採購數額，對具體規模更是三緘其口。

當然，美國在知識產權和減少貿易逆差方面得到好處，中國則得到部分取消關税，並且未在產業補貼方面妥協。一些金融分析專家認為，貿易協議對中國經濟中性偏利好，也並未突破中國在關税問題、採購問題、文本的平衡性三條不願讓步的「底線」。

美國付出怎樣代價

特朗普政府官員預測，新宣布的對華貿易協議將給美國經濟帶來巨大收益，但在長達19個月的激烈貿易戰中所遭受的經濟損失將難以彌補。

在12月15日的電視採訪中，萊特希澤承認，這個有限的協議只是部分勝利，政府稱它只是第一階段協議。兩國之間現有的許多關税保持不變，中國經濟還需要做出許多更大範圍內的改變。「這是試圖整合兩個截然不同體系的第一步，認為可以輕易改變中國的人都是在犯蠢，而總統不蠢，他很聰明」。

美國《紐約時報》12月16日稱，該協議的經濟效益似乎是以巨大的代價換來的。特朗普為迫使中國接受協議而徵收的關税，多數經濟研究發現，與中國企業和消費者相比，美國企業和消費者的關税負擔更重。

《紐約時報》批評特朗普讓步，把勝利送給了中國的強硬派。警告這可能會導致一場更持久、更棘手的貿易戰，以及中國對經濟改革的強硬抵制。中國商務部部長鐘山被一些美方人員視為強硬派，7月3日加入在上海舉行的談判中。圖為9月29日，鐘山參加記者會回答有關中美貿易談判問題。（新華社）

與此同時，協議還需在農業領域收復大量失地，但一些分析人士質疑這些預測難以實現，因為美國對中國的最高農產品出口額也就是2012年的260億美元。此外，及其不可預測的貿易方式都使美國付出了巨大代價。

BBC指出，中國在經濟規模上已與美國同屬一個量級，中美雙方在經濟和科技領域的競爭不可避免。現存的世界經貿體系仍在變革中重建，本次協議只是漫長的體系變革中的一個節點。