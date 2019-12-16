歐盟有意加強監管國有企業收購　針對中國支持與補貼

在有歐盟成員國要求該機構仔細檢視中國在歐投資之際，歐盟競爭事務專員維斯特加（Margrethe Vestager）表示正在尋找方法，遏制外國國有企業的不公平競爭的情況。

圖為歐盟競爭事務專員維斯特加7月18日在比利時布魯塞爾一新聞發布會，就一反壟斷個案發表演說。（Reuters）

就中國國內有國家支持的企業在積極地收購歐洲資產，歐盟的政客在要求歐盟予以回應。榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）的資料顯示，中國在歐盟的投資於2016年達到最高峰的372億歐元。

corporatedispatch.com在12月16日報道維斯特加稱，有些外國公司在收購歐洲的競爭對手時，能夠利用本國政府的支持獲得優勢。她說歐盟委會正在尋找可能的回應方式，包括來自荷蘭政府的、賦予有關方面全面嶄新權力的建議。

根據荷蘭的計劃，委員會將掌握新的權力。如它認為一間公司在國家政府的補貼下、其業務在進行「扭曲的」行為，或它看來是因為其在本國有主宰市場的地位故能賺取超額利潤，委員會可對它進行調查。

歐盟委員會對於上述情況，可逼使有關外國公司提高其在記賬方面的透明度，或是禁止特定行為——例如在歐盟以人為方式壓低售價，或是進行不是真的賺錢的收購活動。