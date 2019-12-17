特朗普與約翰遜通電話　討論英美貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump）12月16日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通電話，再次祝賀約翰遜勝出選舉。

路透社報道，唐寧街發言人12月16日表示，特朗普與約翰遜在通話中表示，他希望美英兩國可以繼續在安全和貿易等問題上繼續密切合作，包括談判「具野心」的自由貿易協定。

英國《太陽報》（The Sun）報道稱，特朗普上周答應在英國脱歐後達成「大規模貿易協議」。在約翰遜獲勝後的幾個小時內，特朗普在推特（Twitter）上向他表示祝賀，「祝賀約翰遜取得大勝！『脱歐』後，英國和美國可以放開手腳談一個貿易大協議。它將比歐盟談的任何貿易協定都要大得多。祝賀約翰遜！」

報道稱，約翰遜同意在其最近一次訪問美國期間，以最快速度達成一項兩國貿易協定。報道還稱，約翰遜最初對特朗普是否打算在短短9個月內達成協議的目標表示懷疑。惟由於2020年美國大選充滿變數，因此約翰遜被說服執行此目標。

英美的貿易協議，被外界視為是美國與另一個國家達成的最大的自由貿易協議。報道引述一位資深政府消息人士稱，「雙方現在都有意願在明年7月前達成協議。」，「這對我們來說是一次巨大的勝利，而特朗普也非常渴望在美國大聲宣揚」。

英國國內對於美英自由貿易協定也出現了不同聲音。英國大選舉行之前，工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）曾批評約翰遜向美國產品「全面開放國民保健制度（NHS）市場準入」，這將推高藥品價格，危及國家醫療服務。