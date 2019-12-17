中俄向聯合國提草案　擬解除部分對朝制裁　美國：不是時候

英媒12月17日報道稱取得中國和俄羅斯12月16日向聯合國安理會提出的草案文件，內容指為改善朝鮮平民的生活質素，提議終止部分針對平壤政府的制裁。惟暫時未知它何時會提上安理會進行表決。

圖為朝鮮領袖金正恩在朝鮮已故領袖金正日逝世8周年紀念日，參謁錦繡山太陽宮。（Reuters）

安理會由15個理事國組成，包括中國、法國、俄羅斯、美國及英國5個常任理事國，以及10個非常任理事國。中俄提出的草案要變成獲得通過的決議案，需有9票贊成，而且不能有常任理事國投反對票。

路透社12月17日報道稱，中俄建議解除對朝制裁的部分，包括出口紡織品、海產及雕像等。草案又提及要求解除朝鮮人民在外國工作的限制，以及讓韓朝鐵路及道路項目，成為聯合國制裁的豁免項目。

草案亦歡迎美朝繼續任何層級的對話，旨在建設新的美朝關係，建立多邊互信，並致力分階後及同步地建設持久穩定的半島和平。

路透社引述一名美國務院官員的話稱，安理會現在不是考慮解除對朝鮮朝裁的時候，因平壤政府「正在威脅加大挑釁、拒絕會面討論無核化，以及在被禁止的大殺傷力武器和彈道導彈計劃方面，繼續持有以及進行升級。」

目前距離朝鮮提出美朝重啟無核化談判的期限尚餘不足半個月，加上朝鮮近期數次宣稱進行「重大試驗」，特朗普表示「如果有某些事進行，我將會感到失望，而如果真的有事情，我們會關注」，「我們正非常密切地注視」。