反對彈劾特朗普　美國民主黨議員退黨投奔共和黨

掌控眾議院的美國民主黨如火如荼地推進彈劾案，即將到了最終表決的關鍵時刻，卻有一名黨員決定退黨轉向共和黨陣營，美國總統特朗普（Donald Trump）對此表態稱「太棒了！」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）與《華盛頓郵報》12月15日消息均稱，政府官員透露，一直在民主黨內發出反對彈劾聲音的美國新澤西州民主黨人士、眾議員范德魯（Jeff Van Drew）在眾議院將對彈劾案做最後表決的關鍵時刻，決定退黨投奔共和黨。他反對彈劾特朗普。

一名特朗普政府官員和一名民主黨官員向《華盛頓郵報》證實，范德魯12月13日在白宮同特朗普舉行了一場宂長的會談，結果在特朗普的敦促下，范德魯作出了加入共和黨的換黨決定。

《華盛頓郵報》獲得一份被民主黨人廣泛傳閲的民調備忘錄，是范德魯競選團隊對12月7日至10日民主黨選民對自己支持與否進行的調查，結果顯示，只有24%的人認為他應該連任議員，58%的人則希望范德魯的民主黨對手當選。

備忘錄側面證明，范德魯的政黨轉換是出於政治上的自我保護，而不是出於原則。

范德魯在Twitter上說：「不管是民主黨人還是共和黨人——我們都是美國人。」范德魯還對CNBC記者說，「離2020年總統大選太近，彈劾不值得一試。」「彈劾只會使美國更加分裂，在明年大選中讓選民決定特朗普的命運才是一個更好的選擇。」

特朗普12月15日在Twitter上讚美范德魯的動向稱：「呀！那真是大事。經常聽聞傑夫（即范德魯）非常聰明！」「傑夫，謝謝你的誠實，所有民主黨人都知道你是對的。但不像你，他們沒膽量反對（彈劾）。」

美國政客新聞網（Politico）消息稱，范德魯打算轉投共和黨的消息引起軒然大波。12月15日晚間，5名范德魯團隊的高級助理辭職，他們在集體辭職信中寫道，「深感沮喪和失望」，助理們還提出，范德魯的政治立場變動「與他們的價值觀不符」。

五名助手聯合署名的辭職信，信中表達對範·德魯變節向特朗普的政治訴求屈服的不滿。（Twitter@Amy Siskind ）

美國有線新聞網絡（CNN）消息稱，新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）批評范德魯稱，為了選情不惜幫助特朗普，「這種背棄價值觀的人不可能再獲得民主黨的支持。」

即將宣布參選眾議員的美國蒙特克萊爾州立大學、政治學教授哈里森（Brigid Harrison）稱：「說到底，不管你是民主黨人還是共和黨人，都不喜歡叛徒。」哈里森在接受《紐約時報》採訪時表示，范德魯不但「將自己的政治前途置於國家前途之上」，還成為美國「選民的叛徒」。