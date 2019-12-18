潛在火警隱患　惠而浦英國回收50萬部洗衣機　用戶聖誕洗衫難

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美國家電製造商惠而浦（Whirlpool）周二（17日）宣佈在英國回收逾50萬部洗衣機，因為洗衣機門的上鎖系統容易過熱，有潛在火警患隱。

英國廣播公司（BBC）報道，惠而浦今次回收的洗衣機型號分別是「Hotpoint」和「Indesit」，2014年10月至2018年2月在英國發售，當中受影響的洗衣機數目多達51.9萬部。

早前倫敦一個單位因為有乾衣機故障引起大火。（London fire brigade）

報道引述惠而浦的聲明稱，當地過去錄得79宗火警，相信與洗衣機門過熱有關，因在開啟發熱元件後，流經洗衣機的多餘電流會導致上鎖系統過熱。惠而浦表示，公司旗下的安全小組已知悉事件，並強調有關火警無造成任何嚴重傷亡。

惠而浦呼籲受影響的消費者透過填寫網上表格或致電熱線的方式，預約技術員上門進行維修或更換工作，惟是有關程序要到明年1月才正式啟動；換言之，受影響用戶於聖誕及元旦假期間恐無洗衣機可用。

為了安全起見，惠而浦建議用戶拔掉洗衣機的插頭，等候技術員上門維修或更換，而受影響較嚴重的用戶將獲優先安排，其他用戶採先到先得形式。對於惠而浦的安排，不少消費者透過社交網Twitter表示不滿，登記網站更一度發生錯誤無法瀏覽。

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