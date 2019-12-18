英國國會大選後重開　賀立紳再出任下議院議長

英國國會在大選結束後重開，新當選議員於12月17日宣誓就職，預計整個過程需時兩至三日完成。國會同時選出下議院議長人選，工黨的賀立紳（Lindsay Hoyle）成功連任。

賀立紳（Lindsay Hoyle）再度出任英國下議院議長，他承諾會以公平公正方式處事，爭取大家的信任。（AP）

賀立紳在國會內沒有反對的情況下繼續出任下議院議長，他承諾會處事公正。而他的工黨黨友、即將卸任黨魁職務的郝爾彬（Jeremy Corbyn）祝賀首相約翰遜（Boris Johnson）勝出大選，他表示工黨會在國會內監察政府運作，並繼續為民眾發聲。

約翰遜稱，期望可以在議會不同黨派之間找到共同位置，揚言這個由民眾選出的國會不會浪費時間在死結、分歧和延誤上，形容運作會更加民主。他同時多次強調會兌現大選承諾，如期完成脫歐問題。

在脫歐問題上，約翰遜堅持在2020年1月31日正式離開歐盟，並計劃立法限制脫歐過渡限期不超過2020年底，意味英國和歐盟之間只有11個月時間商討後脫歐時代的貿易協議。

英國下議院新一屆會期於19日正式展開，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會到國會發表演說，之後交由議員辯論內容。