奧斯爾聲援新疆維吾爾族事件　蓬佩奧公開支持：中共無法隱瞞

效力英超球隊阿仙奴的德國土耳其裔球星奧斯爾（Mesut Ozil），早前批評中國打壓新疆維吾爾人，引發大量中國球迷聲討。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）12月17日公開表態支持奧斯爾。

蓬佩奧於12月17日在社交網站Twitter發文稱「中國共產黨可以審查奧斯爾和阿仙奴整個賽季的比賽，但真理必將得勝。」他又批評，中共無法隱瞞侵犯維吾爾族人權的事實。

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2019

奧斯爾12月13日在Twitter發文，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗圖片為底，文字內容則談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓。中國官媒《環球時報》稱，該報找來專家翻譯該兩段文字內容，認為內容主題是煽動穆斯林世界就新疆問題懟（即對抗）中國。

中國內地民眾對此強烈不滿，網民認為奧斯爾是抹黑中國。《環球時報》總編輯胡錫進稱，奧斯爾此舉是被西方宣傳洗腦所致，並表示政治是多複雜的事，「真不是運動員該輕易往裏跳的」，並指新疆的事，尤其不是奧斯爾這樣的人理解消化和把握得了的。

12月16日，中國外交部發言人耿爽回應稱，奧斯爾似乎被一些假新聞矇蔽了雙眼，被一些不實之詞影響了判斷。中國央視之後取消了一場阿仙奴與曼城的英超比賽轉播。

美媒：中國官方反應不如NBA事件強烈

對於中方的反應，美媒《華爾街日報》12月18日報道認為，中國對球星奧斯爾事件的反應不如NBA事件強烈。報道指，中方此次更為克制的反應表明，中國官員無意再打一場像NBA事件那樣規模的戰役。

法廣網則有文章中稱，對於此事，中國官方沒有顯出沖天怒火，對網絡評論也少有煽火。中國也沒有完全禁止阿仙奴以及英國全部球賽。

德國《圖片報》則稱讚奧斯爾「展現了更多的勇氣」，表示「中方對奧斯爾言論的回應表明不重視言論自由的民主價值觀」。