特朗普將出席達沃斯論壇　美國學者稱或上演「習特會」簽協議

雖然中美12月13日都宣布兩國達成了第一階段協議，並且會很快簽協議，但是具體怎麼簽署尚無定論。美國學者稱，中美領導人可能在2020年1月份的達沃斯論壇上簽署協議。

彭博社12月17日引述四名美國政府官員報道，美國總統特朗普（Donald Trump）將出席2020年的達沃斯世界經濟論壇。2020年的達沃斯世界經濟論壇將於1月21日至24日在瑞士舉行。在2020年大選之前，這是特朗普炫耀自己經濟成就的一次機會。

中美都宣布達成了第一階段貿易協議，有學者稱，中美兩國領導人或在2020年的達沃斯論壇上籤署協議。（Reuters）

報道指出，這次出訪將是特朗普2020年少有的出訪之一，因為他將專注於競選。報道稱，一名知情人士稱，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）將與特朗普同行。

報道稱，特朗普缺席了2019年的達沃斯論壇，原因是美國政府部分關門。

值得一提的是，中美貿易協議也將於2020年1月份簽署，有學者稱，中美領導人或藉出席達沃斯論壇的機會，進行會晤，同時簽署協議。

華盛頓的「中國通」、電子報《外國人看中國》的創辦人利明璋（Bill Bishop）在Twitter上說，有關習近平和特朗普在達沃斯論壇會晤簽署貿易協議的議論越來越多。

中國方面對達沃斯論壇也很重視，中國國家主席習近平2017年出席了論壇，並發表主旨演講。因此，外間不排除習近平會出席2020年達沃斯論壇的可能性。