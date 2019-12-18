韓媒：韓國或明年初派兵到霍爾木茲海峽

韓國《中央日報》12月18日報道，韓國政府計劃應美國邀請於2020年年初派兵到霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。報道指，韓國計劃1月首先派出聯絡軍官，2月再派出驅逐艦。

林肯號航空母艦駐守霍爾木茲海峽附近的阿曼灣。（路透社）

報道引述多名政府消息人士表示，政府決定向司令部設在巴林的國際海上安全聯盟（International Maritime Security Construct）派出一名聯絡軍官，目前正與美國協調。一位政府消息人士說，「聯絡軍官將從1月起指揮控制部工作」，負責了解全方位情況，並為派駐驅逐艦進行前期準備。

韓國政府官員表示，韓國進口原油的70%和進口天然氣的30%需要通過霍爾木茲海峽，國家安全保障會議一致認為，有必要採取措施，保護途經海峽的韓國油輪。不過韓國軍事問題研究院的研究委員尹錫俊（音譯）認為，派兵主要是考慮到與美國的關係。

韓聯社引述國防部指，美國要求盟友加入軍事聯盟，確保戰略水域安全，首爾直接和間接從華府收到有關呼籲。

韓軍透露，清海部隊第31梯隊「王建」號驅逐艦月底從釜山啟航，1月抵達亞丁灣（Gulf of Aden），並從2月起接替「姜邯贊」號驅逐艦執行反海盜、護航任務。亞丁灣距離霍爾木茲海峽四日航程。有觀察者認為，最有可能是擴大清海部隊的行動範圍。政府官員指，只要不增派額外部隊或武器，擴大清海部隊的行動範圍毋須得到國會同意。