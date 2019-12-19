中國大量採購美農產品仍存變數　華盛頓顧問稱具體行動按市場而定

中美達成第一階段貿易協議，中國被指將擴大購買美國農產品，惟美國有貿易顧問指出，中國的採購計劃可能仍然存在變數。

美國農業部和美國貿易代表的顧問基霍（Tom Kehoe）12月17日接受彭博社訪問時表示，雖然中國在雙邊初步貿易協議中承諾未來兩年購買800億美元美國農產品，但具體採購行動將會依據市場狀況而定。

基霍說：「大家都是商人……他們將不得不處於競爭狀態。否則他們不會購買。」

報道指，基霍的說法突顯了美國農業在市場上與巴西和阿根廷等國的競爭，這些國家的貨幣對美元已經貶值。在12月13日宣布中美達成第一階段貿易協議的時候，中國也強調將根據市場狀況和按照世界貿易組織的規定，增加從美國和其他國家進口農產品。

基霍指出，具體數量尚未公布，因為細節可能會影響市場價格，這將是「不公平的」。他說，協議設置了保障措施，以便兩國能兑現他們各自的承諾。他指，這些細節將在「接下來的幾天」中公布，「幾乎所有農產品市場都涉及：大多數穀物、豆類、豬肉和一些海產品。

他又認為，中國可能會達到目標，因為12月15日的關税將不會生效，而且一部分15%的關税將轉成7.5%，這涉及數十億美元的產品面臨更低的關税。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）說，中國在農產品方面做出了具體的承諾，將在貿易戰前每年240億美元的水平上至少再增購160億美元的農產品，爭取達到一年500億美元的水平。

萊特希澤曾表示，協議中中方的採購計劃將以書面形式呈現出來，但未就書面協議何時公布給出更多細節。他又稱，與中國簽署的第一階段貿易協議是「完全可以執行的」，他預計，美國對華農產品出口將增加一倍。