中日防長會晤同意促進防務交流

日本防衛大臣河野太郎12月18日與中國國防部長魏鳳和在北京舉行會談，這是日本防衛大臣自2009年以來時隔約10年再度訪華。雙方會談中，河野太郎究竟提出哪些要求？

12月15日，河野太郎訪華前在卡塔爾參加國際會議期間，嚴詞抨擊中國在南海的行為，並警告「要迫使侵略者付出代價」。圖為河野太郎與約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi，右）會晤。（AP）

日本提出諸多關切

在可查閲的公開信息中，日本媒體列出河野太郎會晤提及的諸多問題。日本《讀賣新聞》稱河野太郎在會談一開始就要求中國方面對在中日爭議海域的活動保持自制，他說：「對中國公務船和飛機在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊的活動抱有強烈關切」。

日本共同社稱，河野太郎向中方呼籲提高軍費透明度，並要求對在釣魚島周邊的活動做出相應改善。還在會談中提到中國與周邊國家有領土爭端的南海問題，對中國的南海軍事基地化動向表示關切。強調在這一問題上非軍事化的重要性。

圍繞香港局勢，河野太郎指出通過和平對話予以解決的重要性，表達了對維持穩定的期待。

中日防務部門為避免在東海的偶發性衝突，於2018年6月啟用相互通報機制「海空聯絡機制」。基於該機制，雙方在會談中表示將加速實現防務部門幹部間熱線的早日開設。

此外，河野太郎提到2019年實現了兩國艦船互訪，稱「希望有助於推進交流和對話、提高透明度、增進互信」。雙方會談確認將繼續實施日本海上自衛隊與中國海軍的艦船互訪。

雙方會談中還就朝鮮局勢確認將為朝鮮半島無核化而開展合作，同意商定協調魏鳳和2020年訪日事宜。

12月18日，魏鳳和在位於北京的八一大樓與來訪的日本防衛大臣河野太郎舉行會談。（中國國防部官網）