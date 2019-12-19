遭美國眾議院彈劾　特朗普回擊：民主黨在邁向政治自殺

民主黨把控的美國國會眾議院12月18日晚正式通過兩條彈劾條款，彈劾美國總統特朗普（Donald Trump）。特朗普當天回擊說，民主黨人不顧民意，是在搞政治自殺。

美國眾議院正式彈劾特朗普

美國國會眾議院12月18日表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。特朗普成為美國歷史上第三位遭眾議院彈劾的總統。

第一宗是發生於1868年的約翰遜（Andrew Johnson）總統彈劾案。約翰遜僅差1票就將被參議院宣判有罪，險險逃過大難。第二宗是1998年12月19日，美國會眾議院通過了對克林頓（Bill Clinton）的彈劾案。但在1999年2月12日，在參議院進行投票時，居然有10名共和黨議員投票反對彈劾，克林頓保住總統一職。

12月18日，在民主黨控制的眾議院，眾議員以230票對197票和229票對198票的結果，分別通過對特朗普的兩項彈劾條款。投票按黨派劃分，顯示出國會在這項問題上的嚴重分歧。

在投票結果出來後，眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）發表講話說，今天是「憲法的大日子」 ，但「對美國來說是悲傷的日子」。

「眾議院民主黨人的道德勇氣讓我感到無比驕傲和鼓舞。我認為這一天，這次投票，是我們為了實現國父們建立共和國的願景而做出的努力，是為捍衛我們的民主和共和國而做出的犧牲，是為了希望我們的子女們永遠生活在民主之中。我們盡了一切努力，確保這成為他們的現實。」佩洛西說道。

美國國會參議院將在2020年1月進行彈劾審判，預計由共和黨控制的參議院不會把總統定罪和罷免。

特朗普政府回擊

在投票結果出來時，特朗普正在密歇根州的一個競選集會中發表講話，助手告知結果後，特朗普隨即在講話中展開了反擊，聲稱民主黨人「給自己烙上了永遠的恥辱印記」。

特朗普稱，民主黨進行的這種毫無章法和黨派性明顯的彈劾無疑是在邁向政治自殺之路。特朗普還稱自己的支持率在上升，並對支持者說：「你們沒有看到過去4個月的民調嗎？」

特朗普還說，數以千萬的美國人2020年將參加大選投票，把佩洛西趕下台。

「今天違憲和出於黨派利益的彈劾，是無所作為的民主黨人正在宣示他們對美國選民的深深仇恨和蔑視，」特朗普說。

同時，特朗普還利用這個結果來鼓勵共和黨的團結。 「每個共和黨人（眾議員）都投了我們的票，」特朗普說， 「我們沒有失去一張共和黨選票。」 「共和黨從來沒有受到過這樣的侮辱，但他們從來沒有像現在這樣團結。」他說道。

他還進一步說道，「有3名民主黨人站到了我們這邊，」他說。在投票中，有3名民主黨籍眾議員投票反對彈劾。