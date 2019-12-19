【中美角力】印度將決定是否採用華為5G技術　蓬佩奧發言施壓

美國不僅封殺中國公司華為的5G技術，還施壓其他國家不要使用華為的5G技術。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月18日在美印對話上再次談到華為的威脅。

美國和印度外交與國防部長「2+2」對話12月18日在華盛頓舉行，美國務卿蓬佩奧在聯合記者會提到中國問題。

美國國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀（Mark Esper）、印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和印度防長辛格（Rajnath Singh）出席了此次「2+2」對話。四人隨後共同出席記者會。

美國和印度同意通過在聯合軍演中增加兵力，以及提高印度較小鄰國參與聯合國維和行動的能力來改善兩國間的防務合作。

印度外長蘇傑生在記者會上表示，兩國在科技方面有良好的合作，並已達成了一項促進科學和技術合作的新協定。

中國的全球影響力日益增長，美印兩國在本次會談中還談到了中國的威脅。蓬佩奧說：「關於中國，我們討論了中國建立的包括5G在內的通訊網絡給我們寶貴的自由帶來的風險，以及中國在印太地區不公平和掠奪性的經濟活動給這些自由帶來的風險。」

印度正在籌備推出新一代5G網絡，將於2020年第一季度開始5G網絡技術的測試運行。印度目前為止尚未決定是否允許華為參與測試運行。當前美國力主將華為排除在外，稱其設備含有「後門」，使中國可以對其他國家進行間諜活動。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）2019年10月份在印度出席第33屆世界經濟論壇印度峰會時，也提到了中國公司華為5G技術的風險。