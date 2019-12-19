英女王國會演說三大要點　強調要與歐盟達成自由貿易協議

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）12月19日到國會發表演說，她的講辭由政府撰稿，闡述政府的未來計劃。這次演說的重點包括脫歐、國民醫療問題及反恐。英女王強調政府將在2020年1月31日如期帶領英國脫歐，並稱要與歐盟達成對全英國有利的自由貿易協議。

英女王在演說開首表示：「我的政府首要任務是確保英國在1月31日脫離歐盟。」她又稱，除了與歐盟外，政府也會與其他全球大經濟體展開貿易磋商。

當地估計約翰遜（Boris Johnson）政府將安排下議院在12月20日就開始討論《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）。

🔻王儲查理斯陪同英女王到國會🔻

《衛報》指，這次演講的內容與英女王10月的國會演說內容極為相似，但也增加了一些內容，主要是保守黨在競選時的承諾。

其中一個新內容是國民保健服務（NHS）。英女王在演說表示，政府會確保增加對公共衛生的款項並且立法，目標是在2023至24年前，每年向NHS增加投資339億英鎊。

另一新內容是有關反恐議題，政府將會有新的法案提出更嚴厲地懲罰恐怖份子，包括把罪行嚴重者的最低刑期設為14年、禁止提前獲釋等。