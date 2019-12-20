日美簽署量子技術合作聲明　擬聯手對抗中國

日本與美國政府12月19日簽署包括「量子計算機」在內的量子技術合作研究聲明，被指是對抗在量子技術領域投入大量資金和獲取多項專利的中國。

《朝日新聞》報道稱，量子技術與包括密碼技術在內的國家安全相關，因此日美此次合作目的應是對抗中國。報道引述合作聲明稱，日美將逐步建立針對研究方法和設備數據的共享機制。

《日本經濟新聞》此前也報道稱，日美歐將加快共同研究和人才交流，將量子技術推向實用，以對抗舉全國之力推進開發的中國。

在量子技術領域，中國專利獲取量居世界首位，圖為中國科研人員在實驗室開展量子技術研究。（VCG）

量子技術的應用被認為有可能破解保障互聯網安全的密碼。從維護國家機密的角度來看，因「量子密碼」從原理上無法被破解，對其展開研發至關重要。

據歐洲委員會等機構的調查顯示，2012年至2017年期間，中國獲得的量子技術專利總量為600項左右，居世界首位，尤其是防盜聽的「量子通信」技術。2020年，中國將投資約11億美元在安徽省設立量子計算機研究基地。

全球資訊分析公司Elsevier指出，在截至2018年的10年中，中國發表的有關量子技術的論文數量已超過全球多數國家。而美國也會擔心該技術對國家安全造成巨大影響。

目前日本在量子技術的基礎研究方面擁有相當好的成績，且在量子測量和通訊方面具有先進的能力。然而由於投資金額的不足，其在將技術投入實際應用方面仍處於落後。

另一方面，美國在2018年公布《量子信息科學國家戰略概述》，計劃在從2019年開始的5年裏，最高投入13億美元，由美國能源部和國家科學基金會牽頭，建成10個研發和人才培養基地。此外，美國國防部和中央情報局也將為研發活動提供支援。