巴基斯坦：穆沙拉夫倘在行刑前去世　屍體在廣場吊起示眾3天

在巴基斯坦12月19日宣布對前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）判處死刑後，特別法庭12月19日再次對他發出一項「離奇」命令，就是倘若他在行刑前去世，其屍體會被吊起來示眾。

據路透社12月19日報道，特別法庭下達的命令顯示，如果因「叛國罪」被判死刑的穆沙拉夫在執行死刑前去世，他的遺體應被帶到Democracy Chowk（國會外的一個廣場）吊起來並示眾，為時3天。

穆沙拉夫目前在阿聯酋迪拜流亡，巴斯基坦特別法庭指示執法人員前往迪拜「逮捕」他。

12月17日，一名巴基斯坦民眾觀看有關穆沙拉夫被判刑的電視報道。（Reuters）

路透社12月19日的報道引述法律專家認為，即使特別法庭命令只是「象徵性」的，也違反了憲法。

穆沙拉夫12月18日回應死刑判決時稱，特別法庭在叛國罪一案中對他做出死刑判決是基於「私人恩怨」。「不允許被告和他的律師做任何辯護就判決死刑，史無前例。」

穆沙拉夫稱，法院的判決是有爭議的，法治至上的原則沒有得到推行。「我要說，根據憲法沒有必要審理這個案子，但這個案子仍被審理。是因為有些人對我有私人恩怨。」

12月17日，巴基斯坦一個由3名法官組成的特別法庭以2比1的票數決定，以「叛國罪」判處穆沙拉夫死刑。這是巴基斯坦歷史上首次有軍方領袖被判處叛國罪，而且是處以死刑。穆沙拉夫被判刑也是對該國曾經的軍事統治者做出的史無前例的判決。

判刑消息傳出後，穆沙拉夫所在的「全巴基斯坦穆斯林聯盟」（APML）有關人士也表示，對事態發展表示失望，並稱穆沙拉夫的健康狀況危急。

巴基斯坦軍方也抨擊了這一判決，並在聲明中表示對這一決定感到「痛苦」。這份聲明表示：「一位前陸軍參謀長、參謀長聯席會議主席和巴基斯坦總統，一個為國家服務了40多年，為保衛國家而戰的人，肯定永遠不會是叛徒。」聲明還補充說，法律程序「似乎被忽視了」。

多數分析人士表示，在這個傳統上軍方主導着包括司法部門在內的大部分公共生活領域的國家，這一決定具有象徵意義。