中日韓領導人會議12月23日舉行　文在寅與安倍晉三時隔15月再會談

韓國青瓦台國家安保室第二次長（副部長）金鉉宗12月20日在記者會上介紹，韓國總統文在寅23日啟程訪問中國，當日會與中國國家主席習近平會晤，24日會見日本首相安倍晉三，並出席第八次中日韓領導人會議。

金鉉宗稱文在寅23日先在北京與習近平會談並共晉午餐，料將討論維持朝鮮與美國進行對話的動力，以及推動朝鮮半島和平進程。文在寅之後前往四川省成都市，當晚便將與中國國務院總理李克強會談並且一同晚膳。

另一個有可能在中韓峰會上觸及的議題，將是薩德問題。韓國在2017年部署薩德導彈防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD）。韓國Arirang電視台12月20日引述一名青瓦台官員報道稱，當一名青瓦台官員被問及峰會會否包括談及解決這問題的方法時，卻表示不能進一步闡述。

文在寅24日下午在成都與安倍晉三進行會談，雙方會就韓日之間未解決的問題交換意見。這將是兩國領導人時隔15個月再度會談。

李克強、文在寅及安倍晉三在24日晚上會進行三邊會談，討論在三邊合作框架下提升合作的實際操作。

日本方面，安倍晉三會在23日與李克強會面，韓國廣播公司（KBS）12月20日引述日本共同社報道稱，安倍晉三與文在寅進一對一會面時，料將討論限貿問題、二戰時日本企業強徵勞工的賠償，以及《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）。

安倍晉三在與李克強25日進行進一步的會談後，前者將起程返回日本。