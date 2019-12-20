桂民海獲獎華企取消外訪　中國駐瑞典大使：責任在瑞典一方

瑞典向銅鑼灣書店店主桂民海頒獎引發外交爭端，中國駐瑞典大使桂從友12月19日證實，中國兩個企業代表團已取消訪問瑞典的計劃，原定舉行的中瑞政府間經貿聯委會也已經取消。

綜合媒體12月20日報道，桂從友接受瑞典《今日工業報》專訪時談及中方對瑞方實施貿易制裁，稱中瑞政府間經貿聯委會原擬於12月10日在斯德哥爾摩召開，但由於「瑞方粗暴干涉中國內政」，中方取消了相關活動。此外，原計劃近期訪瑞的中方企業代表團也取消了訪問計劃。

在採訪中，桂從友批評瑞典一些媒體和人士卻整天毫無根據地指責、抹黑、攻擊中國，這是恩將仇報。對於外來的損害中國利益的言行，14億中國人民決不會吞下苦果。敦促瑞方深刻反省，立即停止干涉中國內政和司法主權的言行，使中瑞關係重新回到正確軌道上來。

中國駐瑞典大使館官方刊登消息顯示，桂從友在採訪中還提及被監禁的瑞典籍香港書商桂民海活得很好，2018年8月中方還同意安排瑞方醫生赴華探視桂民海，為他診斷。

對於記者提問如果瑞方不按照中方所說的行事，還會有更多的後果嗎？桂從友回應稱，「這要看瑞方那些損害中國利益、干涉中國內政的人自己的表現，我們拭目以待。」

11月17日，瑞典筆會（Svenska PEN）將2019年的「圖科爾斯基獎」（Tucholsky prize）授予桂民海。頒獎儀式前，桂從友敦促瑞典筆會取消這次頒獎，也希望瑞典文化大臣林德（Amanda Lind）不要出席頒獎儀式。

不過，北京方面的要求仍然遭到拒絕。在授獎儀式開始前幾個小時，林德稱，「一個國家告訴另一個國家的政府該做什麼，這是很嚴重的事」。瑞典筆會也舉行儀式，為桂民海頒發「圖科爾斯基獎」。

隨後，桂從友警告這個頒獎活動將會對雙邊合作「造成嚴重的負面影響」，「我們肯定會採取應對措施」。「如果他們無視中方的強烈反對而一意孤行，我們將不得不採取措施。某些瑞典人不要指望在傷害了中國人民的感情與利益之後還能夠安心（feel at ease），讓我們走着瞧（wait and see）。」

瑞典首相洛夫文（Stefan Lofven）也強硬表示：「瑞典絕不會屈服於這種威脅，永遠不會。我們瑞典有新聞自由，這是關鍵。」「那就讓我們看看這可能會產生什麼後果。」

11月16日，中國駐瑞典大使館網站發布聲明稱，桂民海是在中國和瑞典都犯下嚴重罪行的罪犯。給這樣一個罪犯頒獎是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，是在煽動犯罪，庇護罪犯。這也是對中國司法主權的粗暴干涉。瑞方的嚴重錯誤無疑給中瑞兩國正常友好交往與合作造成了嚴重困難。任何國家、組織和個人都不要指望14億中國人民會吞下損害中國國家利益和尊嚴的苦果。