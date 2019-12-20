日本眾議員秋元司辦公室被搜查　疑與中國公司有關

日本東京地方檢察廳特搜部12月19日搜查自民黨眾議員秋元司的辦公室。據指，有意參與日本綜合渡假區項目的中國公司涉嫌違反《外匯法》，將大量現金從海外帶入日本。秋元司曾與中國公司代表會面，警方調查中國公司和秋元的關係。

共同社引述知情人士指，中國公司代表2018年4月曾到訪國土交通省，與時任副大臣、眾議員秋元司會面，請求對方為公司參與項目提供協助。公司於2018年1月表明有意向投資北海道留壽都村的綜合渡假區。據指，北海道留壽都村的幹部當時亦有參與會面。

特搜部懷疑中國企業日本法人的前董事等人，在未經申請的情況下，將超過外匯法上限（100萬日圓）的現金帶入日本國內，因而展開調查。

秋元同日在社交媒體Twitter承認辦公室遭到搜查，否認參與違法行為，並稱「讓大家十分擔心，感到抱歉。」

2017年8月至2018年10月，秋元擔任主管觀光政策的國交省副大臣，同時兼任負責綜合渡假區事務的內閣府副大臣。他一直積極引進綜合渡假區。

2018年，日本通過包含賭場的綜合度假區（IR）建設法案。預計全國最多建設三個綜合度假區，首個綜合度假區最快在二十年代中期開業。這是日本首次將民營企業的賭博營業合法化。