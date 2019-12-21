中國外交部回應杜魯多要求釋放兩名加拿大公民

12月20日召開的中國外交部例行記者會上，涉及中加關係的問題成為熱點話題。

中國外交部發言人耿爽就中加關係問題回答記者提問。（新華社）

有記者問：加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示，除非中方首先釋放康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）這兩名加拿大人，否則美國就不應考慮同中方簽署經貿協議。請問中方對此有何評論？

中國外交部發言人耿爽稱，「我看到了有關報道。我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺。替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己。」

耿爽表示，「我要奉勸加方，通過拉幫結派或者將一些其它議題進行掛鈎向中方施壓，這種做法註定是徒勞的，也是無效的。」

記者問：中方是否擔心特魯多總理的言論會影響中美順利達成經貿協議？

耿爽稱，關於中美經貿磋商，中方的立場是一貫的、明確的。至於中美達成第一階段經貿協議的問題，近來中方、美方都有一些表態，建議你關注一下。

記者問：「剛才你在回應特魯多言論時，用了「火中取栗」這個比喻。你想表達什麼意思？是想表達desperate這層意思嗎？」

耿爽稱，現在誰desperate（絕望），誰心裏清楚。

記者問：「你剛才說現在誰desperate，誰心裏清楚」，這句話是什麼意思？誰在desperate？

耿爽稱，「請你注意，我剛才在回答提問時，並沒有使用desperate這個詞，這只是BBC記者的解讀。」

記者追問：「你能否就desperate解釋一下？」

耿爽稱，「你應該去找BBC記者尋求解釋，我並沒有使用desperate這個詞。」

記者追問：「那你所說的「火中取栗」是什麼意思？」

耿爽稱，「你不知道這句諺語嗎？我想不光中國這麼用，許多西方國家也都有這個諺語，它所表達的意思是不言而喻的。」

記者問：你說「火中取栗最終受傷的是自己」，是想表達threat（威脅）的意思嗎？

耿爽稱，「我在回答中既沒有說desperate，也沒有說threat，這些詞我都沒用過，都是你們的解讀。如果你需要我用更外交的方式來回答你，我就給你一個更外交的答案：造成當前中加關係困難局面的責任完全在於加方。解鈴還須繫鈴人。我們奉勸加方正視中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。至於加方一直糾纏的兩名加拿大公民的個案，這兩人涉嫌從事危害中國國家安全的活動，已經由中國的偵查機關偵查終結，並按法律規定移交檢察機關審查起訴。」