德國自民黨稱中國定位是個笑話　呼籲取消對華援助

中國的崛起引發了一些西方國家政黨的警惕。德國自民黨（FDP）認為，中國已經足夠強大，不應該再享受德國的援助。

綜合媒體12月21日報道，長期以來，中國一直被認為是世界的工廠，但中國早已從政治、經濟和技術角度瞄準世界巔峰。德國仍然向中國發放發展援助，這成為德國在野黨自民黨的眼中釘。

自民黨向聯邦議院申請，要求政府取消對中國的發展援助。經濟合作和發展委員會裏的自民黨要員奧拉夫貝克（Olaf in der Beek）向《法蘭克福匯報》表示：「誰也不明白，為什麼中國繼續獲得政府優惠貸款，就因為它還被官方認為是『發展中國家』，但與此同時，它已成為最大的發展援助發放國。」

根據自民黨的申請報告，2017年，德國對華發展援助總額約為6.28億歐元。據說其中包括聯邦政府為中國學生提供的2.08億歐元資金和財政發展援助3.61億歐元。

自2013年以來，德國一直向中國提供廉價的政府貸款，以用於在經濟領域進行職業培訓，例如汽車工程，電氣工程，電信和醫藥。

貝克在《法蘭克福匯報》上批評說：「通過這種方式，我們向中方提供「德國製造」的知識，以實現中國在全球高科技領域的領先地位。這是在搬起石頭砸自己的腳。」

這位自民黨籍國會議員還說，中國仍被世界貿易組織（WTO）歸類為發展中國家，同時又將自己定位為全球經濟強國，這是一個「笑話」。

自民黨呼籲聯邦政府對與中國的發展合作進行全面審核。該黨認為，德國信貸機構不應再給予中國國有企業優惠貸款。另一方面，自民黨希望與中國更加緊密地合作，以減少全球二氧化碳排放量和促進環境保護。

12月6日，自民黨還曾在德國議會提交了一份動議，對中國「發展中國家」的身份進行了無理質疑，稱中國是全球商品和金融市場上最重要的參與者，因此要求德國和歐盟「審查」與中國的合作項目，叫停對中國援助貸款。

這也是繼美國分別施壓世貿組織（WTO）和世界銀行，點名中國後，又一個要求重新審核中國「發展中國家」地位的西方黨派。