古巴任命43年來第一位總理　原旅遊部長成為總統得力助手

古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）12月21日提名旅遊部長馬雷羅（Manuel Marrero）出任總理，同日獲得議會一致通過。馬雷羅成為當地自1976年來首位總理。根據新憲法，預期他會以部長理事會首長的身份，負責管理政府日常運作。

古巴原旅遊部長馬雷羅的總理提名12月21日獲得國會快速通過。圖為古巴前總統勞爾（圖中）21日在議會與議員談話，總理馬雷羅（勞爾左方身黑西裝者）在旁看着他們。（AP）

美聯社22日引述古巴媒體報道稱，迪亞斯卡內爾說馬雷羅在與外國投資者談判方面的經驗，是後者獲得提名的首要資質。

古巴2019年2月公投通過新憲法，取代1976年頒布的憲法，將總統及總理的職責分開，重新設立已消失43年的總理一職。古巴網站「古巴辯論」（Cubadebate）報道，總理將是總統在行政方面的得力助手。

上一任的總理是已故古巴前領袖卡斯特羅（Fidel Castro）。他1976年重整憲法後改變其職銜並成為總統，以及廢除總理這職位。

卡斯特羅是在2004年任命馬雷羅為旅遊部長。古巴《格拉瑪報》（Granma ）形容他是一名在旅遊業由低做起的政治人物。現年56歲的馬雷羅擔任旅遊部長16年，任內國內旅客人數上升，令旅遊業成為國家經濟重要的一環。