俄烏就天然氣輸送歐洲達成初步協議　2020年1月1日前簽署

俄羅斯與烏克蘭經歷數個月的談判後解決存在已久的糾紛，12月21日宣布新的俄羅斯天然氣取道烏克蘭運往歐洲協議條款，料在2020年1月1日前簽署。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）會在往後5年繼續向歐洲供氣。

協議項下俄羅斯天然氣工業股份公司會支付290億美元，解決與烏克蘭在供氣方面的糾紛。圖為該公司6月在聖彼德堡國際經濟論壇會場內展示的標誌。（Reuters）

俄烏天然氣輸送合約在2019年底到期，如今預期可在元旦前簽約。就這項初步協議達成前數小時，美國總統特朗普（Donald Trump）20日簽署國防授權法，當中包括制裁替俄羅斯建設天然氣管道到德國的企業。

協議達成將有助緩解歐洲可能「缺氣」的憂慮。俄羅斯送往歐洲的天然氣當中，有40%經烏克蘭輸送。

烏克蘭能源部長奧爾熱（Oleksiy Orzhel）表示，官員預期2020年有650億立方米的天然氣經該國輸往歐洲，未來數年則有400億立方米。不過這個數字還是比之前數年為低。奧爾熱也說，這5年協議亦包括可再延長10年的選項。

Gazprom總裁米勒（Alexei Miller）指出，協議項下公司會在29日前支付290億美元，以了結之前供氣糾紛中與烏克蘭的仲裁申索。

俄羅斯建設「北溪二號天然氣管道」，成為美國制裁的目標。圖為2018年11月11日一艘進行「北溪二號天然氣管道」工作的船在波羅的海工作。（AP）

俄烏「鬥氣」料結束之際 美出手針對莫斯科

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱雙方達成現有合約後，修建數條通往歐洲的管道，但莫斯科還是想讓部分天然氣取道烏克蘭輸出。該國天然氣管道包括「北溪二號天然氣管道」（Nord Stream 2），建成後會將輸往德國的天然氣量增加一倍。而「北溪二號」管道正是美國制裁的目標。

蘇聯解體後俄羅斯天然氣過境烏克蘭的問題開始出現，獨立後的烏克蘭掌控管道設施，而兩國不時因為俄對烏供氣售價以及過境費等發生糾紛。此外俄羅斯不欲烏克蘭靠攏西方國家，亦曾以供氣作為威脅的工具。

該等情況導致歐洲出現數次供氣危機。俄羅斯曾在1992、1993、1994、2006、2009及2014年切斷對烏克蘭供氣。兩國現有合約是在上一次俄羅斯對烏克蘭中斷供氣（2009年）之後、於2010年簽訂的。