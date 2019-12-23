美罕見公布特種部隊演習內容　模擬擒拿朝鮮高層　疑向平壤發警告

美國國防部網站12月23日公布的照片以及在YouTube上傳的影片顯示，韓國和美國特種部隊最近進行模擬敵方設施滲透的演習。與此同時，美韓緊張關係正在加劇，朝鮮自設與美核談判的期間在2019年底到期。

韓美軍方此前會定期實施特種部隊演習，但幾乎沒有公開過演習照片，美國國防部發布演習照片及視頻被視為對朝鮮釋放警告信號。（VCG）

據路透社12月23日發表文章稱，美韓兩國突擊隊員11月進行這次演習，美國Defence Visual Information Distribution Service於12月23日罕見地公布12張演習照片，並在YouTube上載駐韓美軍特種部隊在韓國群山空軍基地某建築演練突入敵營活捉白衣男子的影片。

駐韓美軍特戰司令部和韓國特戰司令部在江原道實施了出動CH-47運輸直升機的空降演習。

影片中特種部隊手持加裝了消音器的步槍，在煙幕彈的掩護下，快速突進目標建築與身穿朝鮮軍裝的假想敵交火的情形，戰鬥機也掠過建築上空。

駐韓美軍沒有回應路透社記者的置評請求。

最先報道此次訓練的韓國《朝鮮日報》表示，演習的目的是模擬捕獲朝鮮高級官員的場景。

《朝鮮日報》12月23日報道稱，五角大樓公布的一段影片截圖顯示，一名身穿類似朝鮮軍裝的男子在一名突擊隊員的槍響中倒下，但影片現已被刪除。

朝鮮過去曾指責美國和韓國試圖以「敵對政策」推翻朝鮮政權，並將兩國定期舉行的聯合軍事演習稱為「斬首」朝鮮領導人的陰謀和戰爭的演練。

在上屆政府執政期間，韓國曾計劃在2017年成立一支特別部隊，旨在發生戰爭時讓朝鮮的最高指揮機構「被移除或癱瘓」。