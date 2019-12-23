中日首腦會晤　安倍晉三稱極其重視習近平明春訪日

中國國家主席習近平12月23日在北京會晤了日本首相安倍晉三。

中國國家主席習近平料在2020年春季訪日，日本首相安倍晉三表示，日本十分重視此事（Reuters）

日本共同社12月23日報道稱，日本首相安倍晉三23日與中國國家主席習近平舉行會談，就習近平2020年春天作為國賓訪日表示：「對此極其重視。希望為建立符合日中新時代的關係而合作推進準備工作。」

習近平表示，希望與安倍晉三保持密切溝通，將中日關係推上新階段。

視新聞報道稱，習近平歡迎安倍晉三訪華出席第八次中日韓領導人會議。習近平指出，在雙方共同努力下，中日關係持續改善發展。「今年6月，我同首相先生在大阪會晤，一致同意推動構建契合新時代要求的中日關係，共同開闢兩國關係新未來。」

習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局。雙方要把握正確方向，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理有關重大敏感問題，鞏固兩國關係政治基礎。這是雙方發展新時代中日關係必須始終堅守的根本，任何時候都不能含糊和動搖。雙方應該踐行中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，本着「化競爭為協調」的精神，推動兩國關係始終沿着正確軌道持續向前發展。

習近平指出，雙方要拓展務實合作，推進高質量共建「一帶一路」和中日第三方市場合作。

報道稱，安倍晉三表示，日方高度重視並期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，日方願同中方密切溝通，確保訪問圓滿成功，構建契合新時代要求的日中關係。

安倍晉三此次訪華的目的是出席中日韓首腦峰會，峰會將於24日在成都舉行，中方將由中國國務院總理李克強出席峰會。

2019年6月份的時候，習近平赴日參加了二十國集團（G20）峰會，並同安倍晉三舉行了會晤。中國國家通訊社新華社當時報道稱，安倍晉三代表日本政府邀請習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，習近平原則接受邀請。

《日經亞洲評論》12月7日報道稱，中日高級官員12月6日討論了習近平2020年4月訪日一事，這是兩國首次提到這次訪問的具體月份。