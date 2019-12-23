安倍晉三晤習近平　表達憂慮香港局勢

日本首相安倍晉三12月24日將到中國四川成都出席中日韓領導人會議，23日抵達北京，中國國家主席習近平晚上與他會面，安倍除了談及中日關係，亦到香港局勢表示憂慮。

日本放送協會（NHK）23日報道，安倍晚上6時左右與習近平會面，進行約45分鐘的高峰會談。安倍就香港情勢向習近平表達憂心。

安倍稱香港在「一國兩制」之下保持自由且開放的繁榮是很重要的。此外，對於包含新疆維吾爾自治區在內的中國國內人權狀況，安倍也希望中國政府能做具有透明性的說明。

日本首相安倍晉三（右二）12月23日訪問中國北京，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與他進行會面，雙方除了談及中日關係，亦就其他議題交換意見。（Reuters）

此外日本駐華大使館就安倍晉三訪問中國，在6時45分左右舉辦媒體吹風會介紹兩國領導人會面情況。

日本外務省新聞發言人大鷹正人介紹稱，中日領導人在持續約45分鐘的會談中，就中國領導人明年春季訪日事宜、兩國經貿合作以及區域、全球性事務等問題深入交換意見。日方認為，坦率且富有建設性的對話反應出當前日中兩國關係的整體氛圍。

大鷹正人透露說，此次是日中雙方領導人繼二十國集團（G20）大阪峰會之後時隔6個月再度會面。安倍晉三抵達北京受到中國人民的熱烈歡迎，他認為正是日中領導人的多次直接對話，加深了兩國人民的相互理解。安倍在會談中表示，日中應該繼續保持高層互訪及對話交流，同時還應促進民間的人文往來，日本對中國遊客表示歡迎。安倍還稱，2020年東京即將迎來夏季奧運會，2022年北京也將舉辦冬季奧運會，未來兩國在體育文化領域也可以展開合作。

大鷹正人在接受《環球時報》記者採訪時稱，兩國將保持高層會面，包括國防、外交等高層官員，他相信友好且富有建設性的交流將推動中日兩國關係進入一個全新紀元。他還稱，日中應坦誠相待，共同履行職責，為地區和國際社會的穩定和發展做出貢獻。