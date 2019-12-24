卡舒吉兒子回應沙特審判：正義已得到彰顯

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沙特阿拉伯異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，沙特法院判處其中5人死刑。卡舒吉的兒子薩拉赫（Salah Khashoggi）在Twitter指，對沙特的司法制度有信心，認為正義已經得到彰顯。

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

薩拉赫在帖文中寫道，「在今天，我們作為逝者卡舒吉的兒子，已經獲得正義。我們確認對沙特各階層的司法制度有信心，這對我們來說是公平的，而且正義已經得到彰顯」。

路透社引述一名華府高級官員指，認為沙特的審判對於這宗可怕的案件而言是重要一步，華府鼓勵沙特繼續一個公平和透明的司法程序。

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後被證實遭到肢解。時隔1年多後，沙特判處其中5名直接參與謀殺的人士死刑，另有3人判監24年。惟案中兩名政府高級人員獲判無罪，法院亦沒公布被告身份，加上判只有卡舒吉家人和少量外國政府人員旁聽，引發外界質疑。

聯合國專家批幕後黑手逍遙法外

負責調查案件之一的聯合國人權問題特派調查員卡拉馬德（Agnes Callamard）指出，殺手被定罪和被判處死刑是底線，但幕後主腦不單止能逍遙法外，而且幾乎沒有被調查和審訊觸及，認為這場審判是「正義的對立」，也是一場笑柄。

無國界記者組織批評，這場「不公開」的審判等同「踐踏」正義，又質疑法院判涉案的5人死刑，可能只是沙特政府掩蓋真相的方式。

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