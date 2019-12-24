卡舒吉兒子回應沙特審判：正義已得到彰顯

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，沙特法院判處其中5人死刑。卡舒吉的兒子薩拉赫（Salah Khashoggi）在Twitter指，對沙特的司法制度有信心，認為正義已經得到彰顯。

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

薩拉赫在帖文中寫道，「在今天，我們作為逝者卡舒吉的兒子，已經獲得正義。我們確認對沙特各階層的司法制度有信心，這對我們來說是公平的，而且正義已經得到彰顯」。

路透社引述一名華府高級官員指，認為沙特的審判對於這宗可怕的案件而言是重要一步，華府鼓勵沙特繼續一個公平和透明的司法程序。

إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له. — salah khashoggi (@salahkhashoggi) 2019年12月23日

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後被證實遭到肢解。時隔1年多後，沙特判處其中5名直接參與謀殺的人士死刑，另有3人判監24年。惟案中兩名政府高級人員獲判無罪，法院亦沒公布被告身份，加上判只有卡舒吉家人和少量外國政府人員旁聽，引發外界質疑。

聯合國專家批幕後黑手逍遙法外

負責調查案件之一的聯合國人權問題特派調查員卡拉馬德（Agnes Callamard）指出，殺手被定罪和被判處死刑是底線，但幕後主腦不單止能逍遙法外，而且幾乎沒有被調查和審訊觸及，認為這場審判是「正義的對立」，也是一場笑柄。

無國界記者組織批評，這場「不公開」的審判等同「踐踏」正義，又質疑法院判涉案的5人死刑，可能只是沙特政府掩蓋真相的方式。