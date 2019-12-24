西非8國將告別「非洲法郎」　2020年用新貨幣ECO

八個西非國家組成的西非經濟貨幣聯盟（West African Economic and Monetary Union）與法國同意，將正在使用的貨幣非洲法郎（CFA franc）改名為新貨幣ECO，2020年初開始使用。

CFA在1945年創設，全名為Colonies Francaises d'Afrique（French Colonies in Africa）。它被視為法國殖民時化的遺跡，以及法國在一些非洲國家脫離其殖民統治後、仍在介入它們事務的標誌。CFA因此被標籤為有爭議的貨幣。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月21日在科特迪瓦（Ivory Coast）進行第二天的訪問行程時，與該國總統瓦塔拉（Alassane Dramane Ouattara）在科特迪瓦首都阿比讓（Abidjan）舉行聯合記者會，宣布8個西非國家將改用ECO。

CFA本與法國法郎掛鈎，法國轉用歐元後，CFA亦與歐元掛鈎接近20年，未來亦會繼續掛鈎。法國不會再對西非貨幣聯盟董事會派出代表，惟法國央行承諾倘ECO未來遇到金融危機，會出手相助。

法國總統馬克龍12月21日訪問科特迪瓦，與該國總統瓦塔拉一同出席聯合記者會。（Reuters）

瓦塔拉21日指出，CFA有三個主要的改變，第一是改名為ECO，第二是不再將50％的儲備金放在法國國庫，第三是在涉及ECO的事情上不再受法國管轄。

現時有14個國家在使用CFA，但上述轉變僅適用於貝寧（Benin）、布基納法索（Burkina Faso）、畿內亞比紹（Guinea Bissau）、科特迪瓦、馬里（Mali）、尼日爾（Niger）、塞內加爾（Senegal）和多哥（Togo）。 除畿內亞比紹外，其他國家都是法國前殖民地。

除了它們外，尚有7個非洲國家都有在使用CFA，但它們亦有本國貨幣，沒有一個是可以自由兌換。