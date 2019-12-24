波音炒行政總裁　企圖挽回聲譽

美國波音公司為挽回聲譽12月23日宣佈，辭退行政總裁米倫伯格（Dennis A. Muilenburg），即時生效，其職務則改由主席卡爾霍恩（Dave Calhoun）接替。

737 MAX原是波音產品中的暢銷機型，但它接連發生事故後，全球禁飛。為了挽回聲譽，波音公司23日發表聲明，指董事會已任命卡爾霍恩，接替辭退的米倫伯格工作，並於2020年1月13日生效。在卡爾霍恩正式履新前，首席財務官史密斯（Greg Smith）將擔任臨時行政總裁一職。聲明又指，管理層希望藉此修補監管機構、客戶和其他持分者的關係，以及恢復公司邁步向前的決心，故作出是次的人事調動。

737 MAX原是波音產品中的暢銷機型，但它接連發生事故後，全球禁飛。（示意圖／路透社）

737 MAX分別涉及印尼和埃塞俄比亞於2018年和2019年，發生兩宗合共造成346人死亡的空難後，令該公司陷入創立103年以來最大危機。受事件影響，波音公司股價一度下跌22%，損失金額多達80億美元，同時影響牽涉8,000家公司的供應鏈。

波音公司上周宣佈暫時關閉737 MAX的工廠。米倫伯格因向美國聯邦航空管理局（FAA）施壓，要求當局批准有關機型繼續投入服務後，導致雙方關係破裂。除此以外，波音公司為美國太空總署（NASA）設計的太空艙上20日未能準確進入預定軌道，再度打擊公司士氣。