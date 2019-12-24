華為設備國際安全認證遲遲未發　阻公司打開多國市場大門

中國電信設備製造商華為因受美國政府禁令影響，遲遲未能獲得國際共同評價標準（CC）認證結果，這也令想要引入華為設備的多個國家感到頭痛。這是由於若華為獲得CC認證通過，相當於獲得一把成功打開多國5G市場大門的鑰匙。

華為是全球最大的電信設備製造商，在全球5G建設中佔據重要地位。但美國政府以安全風險為由頒布針對華為的禁令，稱華為設備存在安全風險，這也令許多國家在考慮是否引進華為設備時感到苦惱。（VCG）

韓國《亞洲經濟》12月24日報道，預計2020年5G SA（獨立數據傳輸技術）將實現商用化，而對設備進行安全評價的CC認證推遲發放令華為「頭痛不已」。

這是因為在相關認證發放之前有關華為設備的安保爭議將會持續，事實上許多國家無法引進華為設備。

華為曾於7月表示，9月就可以公布認證結果，但至今未有相關消息流出。韓國科技信息通訊部曾於10月舉行國會審查，針對CC認證結果遲遲不出的問題，華為韓國分公司負責人孟少雲表示，「正在等待CC認證書的發放，如果有結果將會告知」。12月20日，華為方面仍未明確表態該認證結果是否會延期發放。

孟少雲對此回應稱，「雖然通過了CC認證的所有測試，但目前發放程序還未完成，認證書發放後將會公開認證結果並提交給韓國政府」。12月24日，據韓國業界相關人士分析，華為5G設備的CC標準認證將會持續至2020年。

業內人士指出，華為設備安全風波演變為中美兩個大國間貿易戰的重要一環，令相關機構在考慮是否認證時更加慎重。因為若發放安全認證，華為的安全爭議將會得到解決，而美國總統特朗普（Donald Trump）對華為進行制裁的理由將不復存在。

韓國《亞洲日報》12月24日報道指出，華為希望藉助此次認證擴大國內外市場，尤其是一些警惕華為設備具有安全風險、遲遲不能就是否引進華為設備做出決定的國家。特別是韓國作為全球首個實現5G商用化的國家，若引進華為設備將具有重大意義。