美警告英倘讓中國華為參與5G建設　對情報機關構成風險

美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）接受英媒訪問時警告英國，如讓中國電訊商華為參與其5G網絡建設，對英國情報機構構成威脅。

路透社12月24日引述奧布萊恩接受《金融時報》訪問的內容：「他們（指中國）只會偷走所有國家機密，包括核機密或來自軍情五處及軍情六處的機密。」

他又在訪問中指出：「對我們來說有點震驚的是，英國的夥伴視華為為某種商業決定。5G是國家安全決定。」

奧布萊恩在訪問中表示，歐洲、日本、新西蘭與澳洲的人都開始意識到，美方提出有關華為令人擔憂的事情。

獲任命為美國國際電信政策特別代表的布萊爾（圖左），將繼續擔任總統助理及白宮幕僚長的高級顧問。圖為5月8日布萊爾與其他白宮員在白宮走向海軍一號直升機，準備陪同美國總統特朗普前往佛羅里達州。（Reuters）

另一方面美國白宮在23日宣布，總統特朗普（Donald Trump）總統任命布萊爾（Robert Blair）為國際電信政策特別代表（Special Representative for International Telecommunications Policy），領導實現美國的戰略優先目標，即推動建立安全、可靠的全球通信系統。

白宮在23日發佈的一份聲明中說，布萊爾將在美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）的領導下，負責美國政府的5G事務。布萊爾將繼續以總統助理以及白宮幕僚長高級顧問的身份繼續工作。

白宮聲明介紹，布萊爾具體將協調政府各機構、擔任業界的聯絡員、非政府組織和國際持份者，促進下一代電信基礎設施的發展、部署和運營，提供「完全互聯的世界所需的安全、數據隱私和穩定」