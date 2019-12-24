中日披露內容有異　日本稱安倍晉三向習近平提到敏感問題

日本首相安倍晉三正在中國出席中日韓首腦峰會。12月23日，安倍晉三在北京會晤了中國國家主席習近平，安倍晉三提到一些敏感問題。

日方稱安倍晉三提到敏感問題

日本外務省發言人「大鷹正人」12月23日在安倍晉三和習近平會晤之後召開記者會說，安倍晉三在會晤中敦促中國在香港問題上保持克制，並希望早日解決當前的局勢。

大鷹正人還說，安倍晉三重申，他對香港的局勢非常擔心，還說在「一國兩制」之下，香港應該繼續保持自由和開放，享受發展。

大鷹正人指出，習近平則回應說，香港是中國的內政。

大鷹正人還透露，安倍晉三還提到了新疆人權問題。在朝鮮問題上，安倍晉三表示現在解除制裁為時尚早。

大鷹正人還表示，安倍晉三在會晤中還說，東海如果無法實現穩定，日中關係難以真正改善。

中方通稿內容

針對這次會晤，中國外交部也發佈聲明，但是並沒有提到上述敏感問題。

聲明說，習近平指出，在雙方共同努力下，中日關係持續改善發展。「今年6月，我同首相先生在大阪會晤，一致同意推動構建契合新時代要求的中日關係，共同開闢兩國關係新未來。」

聲明指出，習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局。運籌新時代的中日關係，首先需要明確戰略共識。應堅持以全球大視野思考和謀劃兩國關係，堅持在相互尊重、求同存異基礎上加強溝通協調，積極推動構建攜手合作、互利雙贏的新格局。這應該成為雙方發展新時代中日關係的共同戰略指引。

習近平還說，雙方要把握正確方向，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理有關重大敏感問題，鞏固兩國關係政治基礎。這是雙方發展新時代中日關係必須始終堅守的根本，任何時候都不能含糊和動搖。雙方應該踐行中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，本着「化競爭為協調」的精神，推動兩國關係始終沿着正確軌道持續向前發展。

聲明稱，安倍晉三表示，2019年日中兩國之間保持頻繁高層交往，增進了相互理解。日中關係發展勢頭良好，兩國關係的發展對於地區及世界的和平、穩定和繁榮具有重要意義。日方高度重視並期待習近平主席2020年春天對日本國事訪問。