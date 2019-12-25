教宗主持子夜彌撒　呼籲信徒不要因為教會缺失遠離天主

天主教教宗方濟各（Pope Francis）12月24日平安夜於梵蒂岡聖彼得大教堂（St. Peter's Basilica）主持子夜彌撒。他表示，聖誕節提醒大家天主愛世人，甚至是世人最差的一面，呼籲信徒不要因為教會的缺失而拒絕接受天主的愛。

教宗方濟各親吻聖嬰像。（美聯社）

方濟各指出，耶穌的降生提醒大家天主對世人無條件的愛，甚至是世人最差的一面。他說，「天主愛你不是因為你思想和行為正確，你可能有錯誤的想法，你可能將事情弄得一團糟，但天主仍然愛你。我們不時都想，要是我們良善，天主就會對我們好，要是我們作惡，天主就會懲罰我們。但天主並非如此。」

羅馬教廷近年受到性侵和財政醜聞困擾。教宗雖然未有具體談到有關問題，但言詞間也指向教廷醜聞。他指，「我們生命中出錯的事情，教會內沒有成功的事情，世界任何的問題，都不再是藉口（去拒絕天主的愛）。」

為了回應教廷性侵醜聞，教宗上周宣布修改「宗座保密法規」（pontifical secret），不再適用於指控神職人員涉嫌孌童或管有兒童色情物品的案件和訴訟，試圖增加透明度。

方濟各將於25日聖誕節從聖彼得大教堂向廣場的數千民眾發表一年兩次的「致全城和全球」（Urbi et Orbi）文告。