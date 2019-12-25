安倍晉三記者會談中日關係　對「第五個政治文件」表明積極態度

中國總理李克強、日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅12月24日在成都會面，共同出席中日韓領導人會議後，安倍晉三單獨召開記者會，談及中日之間諸多問題。

中日第五個政治文件

安倍晉三24日在成都舉行記者會，就配合中國國家主席習近平2020年春天訪日制定兩國「第五個政治文件」表明積極態度。他稱現階段就成果形式沒有任何消息可以透露，不過「日中雙方將為各領域取得成果而逐一做出努力」。

12月24日，安倍晉三在記者會中提到日本與俄羅斯簽署和平條約問題，稱「雖然是一個棘手的問題，但希望親手為此畫上句號，而非留給下一代」。（AP）

共同社指出，中方對此持開放態度，認為若能制定新的政治文件，將成為一項「重要成果」。中日此前簽署四個重要政治文件，分別為1972年宣布邦交正常化的《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》、1998年《中日聯合宣言》和2008年《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。中國歷代領導人均參與以往政治文件的制定工作。

關於習近平作為國賓訪日，安倍晉三在記者會上表示「日中兩國對亞洲及世界的和平、穩定、繁榮擁有巨大責任，（習主席訪日）是明確向內外表明（日中）承擔責任的機會」。就習近平訪問日本的意義，安倍晉三強調「這是亞洲和國際社會的要求」。

共同社則提到，關於習近平訪問日本一事，日本自民黨內部也存在考慮到香港局勢等的謹慎論調，日本國內對國賓待遇也有不同意見。

《日經中文網》注意到安倍晉三在記者會上承認「與中國之間存在着各種懸而未決的問題」，還表示在12月23日與習近平舉行的中日首腦會談上「我直接提出了懸而未決的問題」。

安倍晉三提哪些問題

在可查閲的公開信息中，日本媒體列出安倍晉三會晤習近平提及的諸多問題。安倍晉三在會談一開始就要求讓被中方拘留的日本人早日回國，要求中方對船隻進入釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近海域採取措施。

安倍晉三還就香港局勢、維吾爾問題敦促中方改善應對舉措，習近平則就香港和維吾爾問題反駁說這是中國的內政。關於中國和俄羅斯提出的對朝鮮制裁中部分放寬禁止出口措施等的聯合國安理會決議案，習近平希望得到安倍晉三的支持。

+ 10 + 9 + 8

日經中文網稱，中日在「5G」問題上也存在分歧，日本事實上將中國電訊巨頭華為的產品從政府採購清單排除。中國正通過各種途徑加強對日本的遊說，在12月23日會談上，習近平也呼籲「積極培育雙向開放、公平透明、非歧視性的創新環境。」

值得注意的是，在中國官方媒體新華社報道中並未提到安倍晉三有關上述問題的表態，僅稱日方願同中方密切溝通，確保訪問圓滿成功，構建契合新時代要求的中日關係。

而對於安倍晉三在會晤中再次強調對習近平訪日極其重視，兩國首腦就讓習近平作為國賓訪日富有意義達成了共識的表態，在新華社報道中並未提及，習近平講話中也對訪日計劃隻字未提。