【中美貿易談判】特朗普稱將和習近平簽協議　與美官員表態相矛盾

中美日前宣布達成了第一階段貿易協議，美國官員還稱協議將由兩國部長級的官員簽署。但是美國總統特朗普（Donald Trump）12月24日突然說，他將和中國國家主席習近平一起簽署協議。

特朗普稱將和習近平簽署協議

美國總統特朗普12月24日對記者說，他和中國國家主席習近平最終將簽署貿易協議。他說，美中第一階段的協議「已經達成」了。

特朗普當天在海湖莊園通過視像對話向美軍官兵表示節日問候之後，有記者問他是不是會與習近平舉行儀式簽署美中貿易協議。

特朗普回答說：「我們將會有簽字儀式，是的。我們最終會有的，是的，當我們見面時。而且我們會有一個更快的簽字，因為我們都想把它完成。協議已經達成了。現在只是在進行翻譯。」

特朗普沒有說明他將與習近平簽署第一階段協議還是簽署最終的貿易協議。不過多數媒體從特朗普的表述來看，他是說他將與習近平親自簽署第一階段協議。

美國官員稱部長級的官員將簽署協議

值得一提的是，特朗普的最新表態與美國政府官員此前的表態有矛盾。中美12月13日都宣布達成了第一階段貿易協議。但是在簽署協議的安排上，兩國的口風並不相同。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）12月13日當天對記者說，雙方計劃2020年1月的第一個星期在美國簽署這份貿易協議，由部長級的官員簽署。

但是中國官員當天在記者會上並沒有提到簽署協議的具體日期。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12月16日在接受媒體採訪時被問及兩國是否仍計劃在2020年1月第一周簽署協議時，庫德洛表示，「這是希望」，並說「我想這是部長級的簽署。（美國貿易代表）萊特希澤先生和劉鶴副總理。」

美財長姆努欽（Steven Mnuchin）12月19日在接受記者採訪時說，美中第一階段貿易協議文本已全部完成，目前只是在進行技術性的「修飾」。他也確認，這份協議將在2020年1月初簽署。

因此，特朗普突然表態說，將要和習近平簽署協議，這的確引人猜測。因為特朗普和習近平短期之內很難有會晤的機會。雖然特朗普出席2020年1月21日至24日在瑞士舉行的達沃斯世界經濟論壇，但是彭博社透露，中國國家主席習近平預計不會出席這次論壇，中國將派國務院副總理劉鶴出席這次論壇。這也意味着特朗普無法在1月份會晤習近平，簽署協議。

因此特朗普稱要和習近平簽署協議，是否意味着協議可能無法在1月份簽署呢？是否意味着兩國在協議的細節上又產生了分歧，需要更多的時間來彌合分歧呢？中美談判過程中經常出現破裂和反覆的情況，這次是否又有出現了對話陷入僵局的情況？暫時不得而知。