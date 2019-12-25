為何與台北交好　布拉格市長爆料交鋒北京內幕

捷克首都布拉格議會通過投票通過與台北市締結為姐妹市的議案後，背後推手布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）12月24日接受媒體採訪，披露解除與北京姐妹市關係背後更多細節。

為何「拋棄」北京

捷克布拉格市與台北市在12月24日正式締結為姊妹市，在這之前，布拉格市議會以39票贊成、0票反對、2票棄權的壓倒多數，批准了與台北市締結姐妹城市的提案。

該事件背後的推手賀瑞普24日在接受德國之聲訪問時表示，在中國未兑現當初做出的投資承諾後，捷克國內對中國的不滿情緒逐漸升高，而北京打壓布拉格交響樂團的作法，更進一步加深捷克社會對中國的不信任。

賀瑞普自稱「台灣迷」，出任布拉格市長後解除與北京友好城市關係。圖為2019年3月28日，台北市長柯文哲（右）向賀瑞普頒發「榮譽市民狀」。（中央社）

賀瑞普稱，兩個城市間的交流協議不該包含具有外交意義的條文，所以才嘗試針對布拉格與北京的姐妹市協議中的「一中條款」，與北京市政府展開協商，希望對方同意將該條款從協議中移除。「當我向北京市提出需求，他們不但忽略了我的需求，甚至開始霸凌布拉格愛樂樂團。」

在北京多次忽略布拉格的需求後，賀瑞普認為布拉格不該有一個拒絕對話的姐妹市，所以決定解除與北京的姐妹市關係。並稱「幾年前，中國曾承諾在捷克境內進行大筆投資，但是他們除了買下一些公司或俱樂部外，完全沒有實現任何投資承諾。 捷克人漸漸意識到中國是個不可靠的商業夥伴，所以他們開始改變對中國的看法。」

北京市人民政府外事辦公室之前已發表聲明宣布，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。中國駐捷克大使狠批布拉格舉動是背信棄義，中國外交部發言人耿爽在記者會上也抨擊了布拉格新一屆市政當局主要官員等人。

值得一提的是，捷克總統澤曼（Milos Zeman）發言人指責布拉格市政廳「蓄意破壞與中國關係」，「系統性地破壞捷克利益」。稱捷克的反情報部門國家安全與信息服務局應該調查經濟犯罪並打擊腐敗，而不是尋找虛構的俄羅斯和中國「間諜」。