埃爾多安突訪突尼斯　商討利比亞停火

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）12月25日突訪突尼斯（Tunisia），會見該國總統賽義德（Kais Saied）討論利比亞內戰停火和重返政治對話的可能。

埃爾多安強調，利比亞交戰各方必須盡快停火，達致協議，並指利比亞局勢負面發展將會影響鄰國，突尼斯會首當其衝。賽義德則指，土耳其與利比亞政府的協議不影響突尼斯，形容土國與利比亞的議題。

在這次訪問前約一周，土耳其與利比亞民族和解政府（Government of National Accord）達成海事和軍事協議。根據有關的協議內容，將容許土耳其派遣軍事專家和攜同武器的部隊前往該國，也讓土耳其能進入具爭議的東地中海經濟海域。埃爾多安重申，如果的黎波里政府邀請，土耳其將會評估派兵至利比亞。惟目前聯合國對利比亞實施武器禁運。

埃爾多安11月底與到訪伊斯坦布爾的利比亞的黎波里政府總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）會面。（Reuters）

民族和解政府現時控制首都的黎波里和西部部份地區，雖然獲聯合國、意大利和卡塔爾等支持，但實力薄弱；至於在利比亞東部的國民代表大會（House of Representatives）就由軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Hifter）的利比亞國民軍（LNA）所支持，獲得法國、俄羅斯、約旦和阿聯酋等阿拉伯國家撐腰。

土耳其協議牽動區內多國利益

哈夫塔爾一方譴責土耳其與的黎波里政府簽署協議，而素來與土耳其不和的希臘和塞浦路斯、以及在利比亞有大量能源投資的埃及和以色列也批評協議違反國際法和沒有約束力。分析認為，土耳其的舉措將牽動東地中海的燃氣資源爭議、與歐盟的移民政策糾紛、北約成員身份議題等。

利比亞自2011年卡扎菲（Moammar Gadhafi）政權倒台後，國內多個地區陷入無政府狀態，現時由民族團結政府及國民代表大會對峙。