朝鮮幹部：金正恩計劃2020年第五次訪華

向美國拋出「年末期限」及「聖誕禮物」的朝鮮國務委員會委員長金正恩下一步動作引人關注，有日本媒體12月24日報道稱，金正恩即將於2020年初訪華加強同中國的同盟關係。

朝鮮最高領導人金正恩（左二）自2018年3月起至今已四度訪華，外界認為其頻繁訪華和朝美無核化談判有極大關聯。圖為金正恩2019年1月10日訪華。（Reuters）

日本《周刊現代》12月24日報道，據朝鮮勞動黨幹部透露，「2020年金正恩的外交計劃目前只定下一個，那就是第五次訪問中國，目的是加強同中國的同盟關係」。

韓聯社12月25日報道指出，金正恩希望借訪華突出中國對其的支持並提高在同美國無核化協商中的地位，若金正恩2020年初第五次訪華屬實，預計也是出於同樣的目的。

針對「在不久的將來，朝美關係會否改善」的問題，該幹部表示「非常悲觀」，並解釋道「關鍵因素在美國，要看美國如何應對我們的邀請」。

此外，該幹部還特別針對美國總統特朗普（Donald Trump）指出，「他最先想到的、第二想到的都是美國總統大選，因此想利用朝鮮中斷核及導彈試驗進行宣傳」，暗示朝鮮對其的不滿。

金正恩自2018年3月起至今共4次訪華，中國國家主席習近平也以2019年中朝建交70周年為契機，於6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問，對外展示中朝傳統友誼。

與同中國加強聯繫不同，朝美關係因朝方中斷無核化協商事宜遇冷，再加上朝鮮近日連續施壓稱「如果美國在2019年末之前不提出撤回敵對政策等新的解決辦法，朝鮮即將走上全新道路」，加劇朝鮮半島緊張局勢。

韓國news1網站12月25報道，若金正恩2020年初訪華，估計是為尋求中國對全新道路的支持。