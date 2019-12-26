中國軍隊加入伊朗軍演　專家：屬國際關係史上不尋常事件

伊朗軍方發言人召開記者會宣布，伊朗、中國、俄羅斯三國海軍12月27日開始將舉行為期四天的聯合軍事演習。俄羅斯科學院東方研究所專家帕霍莫娃（Maria Pahomova）認為，中國將幫助伊朗鞏固國際形象，解放軍介入是國際關係史上的不尋常事件。

伊斯蘭革命後首次

伊朗軍方發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）25日在記者會上表示，「伊朗與中俄的聯合軍演將在周五（12月27日）開始，為期四天，軍演範圍包括印度洋北部與阿曼海」，並強調此次軍演意義重大。

2019年5月以來，美國與伊朗交鋒不斷升級，在宣布向中東增派部隊後，華盛頓還派出「林肯」號航母戰鬥群前往霍爾木茲海峽巡航施壓伊朗。（Reuters）

伊朗PRESS TV稱，伊朗近年來曾與俄羅斯、印度、巴基斯坦等國分別舉行雙邊軍演，與中俄的三國聯合演習是1979年伊朗伊斯蘭革命後首次。

美聯社25日將伊朗軍方的「官方宣布」解讀為，面臨來自華盛頓前所未有的政治與經濟制裁，德黑蘭尋求與北京和莫斯科的軍事合作。

同樣在25日，伊朗外交部發言人穆薩維（Seyyed Abbas Mousavi）在接受伊通社（IRNA）採訪時讚揚了伊俄、伊中之間的友好關係。稱「在《伊核協議中》伊朗已將俄羅斯和中國與其他國家區別看待，伊朗將永遠不會忘記在其困難時期正義執言堅守國際原則的朋友。」

中國軍隊介入美伊爭端

值得一提的是，中國似乎開始加大支持伊朗力度。俄羅斯衛星通訊社稱，在美國總統特朗普（Donald Trump）9月20日批准向中東增派部隊的消息後，伊朗軍方宣布了這一決定。而在此前，伊朗軍方曾透露將與俄羅斯舉行聯合海軍演習的計劃，但沒有提到中國參加。

伊朗外長扎里夫（Jawad Zarif）證實，這是伊朗首次作出舉行此類聯合海軍演習的決定。但演習日期和內容，參演軍方人員、艦船等信息尚未公布。

帕霍莫娃（Maria Pahomova）認為，俄中伊三方聯合海軍演習的消息由伊朗發布是完全可以理解的。因為伊朗打算向世界展示，自己有兩個可靠的夥伴。

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帕霍莫娃特別提到，中國一向秉持謹慎且深思熟慮的外交立場，在軍事外交方面亦如此。與伊朗舉行聯合海軍演習，更何況是在美伊關係史無前例的緊張時期在地區熱點附近舉行海上軍事演習，這是國際關係史上的不尋常的事件。