俄羅斯首班載客列車經跨海大橋抵克里米亞

俄羅斯首班載客列車12月23日從聖彼得堡（St. Petersburg）莫斯科夫斯基（Moskovsky）鐵路站開出，12月25日早上9時21分經跨海大橋抵達克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。

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俄羅斯塔斯社（TASS）報道，克里米亞大橋全長19公里，是俄羅斯和歐洲最長的大橋，連接塔曼半島（Taman Peninsula）和刻赤半島（Kerch Peninsula）。載客列車橫過跨海大橋需時20分鐘。

列車抵達終點站塞瓦斯托波爾時，有大批民眾迎接，不少人揮動旗幟，有人載歌載舞。有乘客表示，對乘搭首班列車從俄羅斯前往克里米克感到興奮，亦對民眾的熱烈歡迎感到高興。

烏克蘭總檢察長辦公室轄下的克里米亞檢察長辦公室同日宣布，將對載客列車非法橫過烏克蘭邊境展開刑事調查。烏克蘭批評，俄羅斯鐵路服務越過克里米亞屬違法，侵犯烏克蘭的國家主權和領土完整。

列車服務將分別來往聖彼得堡至塞瓦斯托波爾，以及莫斯科至辛菲羅波爾（Simferopol）。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）23日出席開通儀式，指鐵路橋的服務會推動俄羅斯經濟，預期2020年大橋客運量有1,400萬人次，載貨量有1,300萬噸。