【日本死刑】福岡滅門案中國死囚伏法　曾稱希望死刑能讓遺屬寬慰

2003年日本福岡市發生一宗滅門慘案，中國籍男子魏巍參與殺害一家四口，被指控搶劫殺人及遺棄屍體等罪行，2011年被判處死刑。事隔多年，現年40歲的魏巍終在12月26日在日本伏法，他生前曾向受害者家屬道歉，稱如果自己的死刑能讓他們感到寬慰，願意接受判決。

魏巍的死刑最終在2019年12月26日執行（電視截圖）

共同社報道，他當時曾含淚向受害者家屬道歉，稱如果自己的死刑能多少讓他們感到寬慰的話，願意接受這樣的判決。魏巍在一審判決後曾致信受害者家屬，指不認為能得到原諒，但多少想做些補償。

報道稱，在2007年福岡高等法院的二審中，魏巍的父親作為辯方證人出庭。魏巍當時一直流淚。其父表示，完全無法想像引發案件的原因和背景，一輩子也無法原諒此事。他在庭上甚至沒有將臉轉向兒子。

被殺害的日本家庭4人遺體在福岡縣博多灣被發現（資料圖片 / 西日本電視台截圖）

涉事案件發生於2003年6月20日，4具遺體出現在福岡縣博多灣，遺體手上戴着手銬並綁上啞鈴，頸部有繩索勒痕。警方調查後鎖定疑犯為中國留學生楊寧、王亮和魏巍為疑犯。

楊寧與王亮犯案後潛逃回國。前者在2005年被判處死刑，後者則因供出其同夥及自首，被判處無期徒刑。魏巍則在2003年8月被日本警方拘捕。

魏巍2001年到達日本，案發後他在2004年面臨一審，稱自己當時重視朋友關係，又認為中途停止犯罪行為的話會被同夥殺死，這些想法十分愚蠢。地方法院指他在案中起到重要而不可或缺的作用，前指他的冷酷是植根於人格，於是判處他死刑。