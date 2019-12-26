南亞海嘯十五年過去　越過傷痛重回正常

今日（12月26日）正值南亞海嘯發生十五周年，亞洲多國舉行活動，悼念這場導致23萬人喪生、史上死傷最嚴重的自然災難。而在悲劇過後，各國如何走出陰影成為重要課題。

南亞海嘯15周年：印尼班達亞齊有民眾舉行悼念集會，並向一個紀念遇難者的石碑上澆水致意。（AP）

2004年的「拆禮物日」早上，印尼蘇門答臘島（Sumatra）以北發生9.1級地震，並引起最高達17.4米的海嘯，導致印尼、斯里蘭卡、印度、泰國及另外9個國家的沿海地區受到毀滅性破壞，合共23萬人死亡。

十五年後的同一日，受災多國舉行悼念活動，其中印尼的悼念儀式於亞齊省（Aceh）舉行，當地是該次海嘯的重災區，除了多條村莊被夷平，死亡人數更超過12.5萬人。當局之後進行重建，在當年的一片頹桓敗瓦，變成現在有2.56萬棟商住、政府和學校建築林立的地區，當局指有大約5萬人居住，與海嘯前相若。

南亞海嘯15周年：印尼班達亞齊是當年海嘯的重災區，當局將部份地方改建成海嘯博物館，其中一個展區保留了一艘被沖上到建築物頂部的船隻，向後世展示這場天災的破壞力。（Reuters）

而在泰國亦有最少5300名犧牲者，當中包括泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的外甥，政府將每年的12月26日定為國家防災日，副內政部長尼蓬（Nipon Bunyamanee）表示，當局希望提升安全標準，並為各界就應對災難建立警覺性，從而隨時有所準備和保障民眾。

另外泰國及印度都有海嘯生還者舉行悼念活動。