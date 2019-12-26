美國突然改變戰略　撤回向韓國索取50億美元防衛費要求

韓國媒體報道，最近在決定2020年駐韓美軍防衛費分擔額的第11次美韓防衛費分擔特別協定（SMA）談判中，美韓意見分歧大幅縮小。

特朗普曾當面向文在寅提出韓國需要交付50億美元防衛費的要求。（AFP）

韓國《朝鮮日報》12月26日報道稱，美國事實上撤回了高達此前防衛費分擔金5倍的50億美元的要求，將協商戰略變更為擴大「同盟貢獻」。

一位外交消息人士稱「韓國方面作為『同盟貢獻』方案，提出了派兵霍爾木茲、購買美國產武器等方案。原本行駛在平行線上的雙方立場，開始向中小幅度提高防衛費的方向靠近。」

多位消息人士透露，考慮到美國國會認為「50億美元過多」的反對等輿論因素， 美國談判小組收回了大幅增加分擔金的方案。

外交界有觀察認為「美韓就防衛費分擔金上調率達成協議，上調幅度為10%至20%，取而代之的是尋求擴大購買美國武器等折中方案。」

2019年的防衛費分擔額為9.24億美元。如果將防衛費上調10%至20%，2020年的防衛費分擔金很有可能達到10億美元。

有觀察認為，美國參議院17日通過了包括維持駐韓美軍現行規模內容的《2020年國防授權法》（NDAA），美國總統總統特朗普簽署了該法案，這是改變談判小組戰略的主要原因。