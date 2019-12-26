歐委會副主席寫「情書」勸英國別離開：脱歐會有更多傷害

歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）給英國寫了一封 「情書」，對英國即將離開歐盟表示傷心，並強調歐盟隨時歡迎英國回來。

約翰遜12月17日在倫敦新議會下議院發表講話（AP）

英國《獨立報》12月26日發表文章稱，在這封情書中，蒂默曼斯深情地向英國「告白」，呼籲英國留歐。

此外，在蒂默曼斯看來，英國脱歐只會造成更多「不必要的傷害」，而這一決定也已深深地傷害了他。

蒂默曼斯在這封寫給英國的「情書」中提到，「有必要一定要這麼做嗎？沒有吧。但你卻這麼做了。在這個過程中，包括你在內，大家都受到了許多不必要的傷害。我擔心接下來會造成更多傷害。說實話，當你決定離開時，我被深深地傷害了。」

蒂默曼斯還在信中委婉勸告英國放棄脱歐，歡迎英國回到歐盟。他寫道，「我愛你，我就像是你的舊情人，我了解你的強項和弱點。你決定離開了，我感到非常心痛，但我尊重你的決定。我們不會離開，而且隨時歡迎你歸隊。」

12月12日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨在當天舉行的英國大選中獲勝，並取得議會下院絕對多數席位。這意味着，議會將通過此前約翰遜與歐盟談判達成的「脱歐」協議，英國十分可能在2020年1月31日正式「脱歐」。