中日韓峰會發生外交失禮事件　文在寅講話遭日方打斷

第八次中日韓領導人會議在中國成都剛剛結束，韓國媒體12月26日披露，日韓首腦會晤期間，韓國總統文在寅發言被日方打斷，罕見的外交失禮令人側目。

綜合媒體12月27日報道，中國總理李克強、韓國總統文在寅以及日本首相安倍晉三12月24日出席第八次中日韓領導人會議。

藉此次會議在成都舉辦之機，12月月24日下午，安倍晉三與文在寅舉行雙邊會談，這是文在寅就任總統後兩位領導人的第6次會晤。會談舉行地為安倍晉三下榻的成都香格里拉酒店。

在會談中，相當於「東道主」的安倍首先進行開場發言，接着由文在寅發言。然而，在文在寅開場發言尚在進行的情況下，日方要求在場媒體記者「出去」。

韓聯社稱，文在寅發言中「（韓日關係）暫遇波折，但絕不會走遠」的內容一經翻譯，日方有關人士就要求記者離場，如此外交失禮實屬罕見。

韓國Moneytoday新聞網站指出，按照外交慣例，在公開發言後，兩國領導人將進行非公開會談，需請記者離開。只要日方再稍等片刻，就可以非常自然地轉換到非公開環節。然而在日方強行要求下，文在寅當時不得不暫停講話，韓國外交部長康京和等列席與會韓方人士甚至都嚇了一跳。

韓國外交部26日表示，韓方已通過外交渠道向日方就日本方面在日前舉行的韓日領導人會談上對韓國總統文在寅做出的外交失禮舉動深表遺憾。

日方回應稱此舉並非有意為之，將在了解原委後做出解釋。目前日方並沒有進行進一步解釋。

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另據日韓雙方的出席者透露，會談始終充斥着緊張感。圍繞前勞工問題，安倍晉三拋出問題，文在寅進行了回答。會談時間比原定延長了15分鐘。

日經中文網稱，兩人磋商了兩國間懸而未決的問題，雖然就繼續對話的方針達成一致，不過作為關係惡化導火索的前勞工問題看不到解決對策。日本強化對韓出口管制問題仍是鴻溝，日韓關係距離重回正常軌道還很遙遠。